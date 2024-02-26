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Haberler Galeri ABD’li askerden Gazze’ye destek! Büyükelçilik önünde kendini yaktı: İsrail’in soykırımına ortak olamam!
Giriş Tarihi: 26.02.2024 09:07 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 09:52

ABD’li askerden Gazze’ye destek! Büyükelçilik önünde kendini yaktı: İsrail’in soykırımına ortak olamam!

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Filistin'e ölüm yağdırdı. ABD ve Batılı siyasiler, katil Netanyahu ve ordusuna destek verirken dünyanın dört bir yanında milyonlarca sivil meydanlarda toplandı, Filistin'e özgürlük çağrısı yaptı. Dün ise ABD Hava Kuvvetlerinde aktif görevde olan 25 yaşındaki Aaron Bushnell İsrail'in Washington Büyükelçiliği önüne giderek İsrail soykırımına lanet yağdırdı. "Soykırıma ortak olmayacağım" diyen Bushnell, Filistin'e özgürlük sloganları attı. Ardından benzin dökerek kendini yaktı.

ABD’li askerden Gazze’ye destek! Büyükelçilik önünde kendini yaktı: İsrail’in soykırımına ortak olamam!

Eli kanlı İsrail devleti 7 Ekim'den bu yana Filistin'e ölüm yağdırdı. Havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda yerleşim yerlerini ve hastaneleri hedef aldı. Çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 30 binden fazla masum sivili hayattan kopardı.

ABD’li askerden Gazze’ye destek! Büyükelçilik önünde kendini yaktı: İsrail’in soykırımına ortak olamam!

İsrail'in Filistin'e yönelik soykırıma varan saldırılarına sözde insan hakları savunucusu ABD ve Batılı siyasiler ses çıkarmadı. Ancak dünyanın dört bir yanından vatandaşlar, düzenledikleri protesto ve yürüyüşlerle İsrail'e saldırıların durması için çağrı yaptı. Milyonlar, meydanlara Filistin'e destek yürüyüşü yaparak yanınızdayız mesajı yolladı.

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ABD’li askerden Gazze’ye destek! Büyükelçilik önünde kendini yaktı: İsrail’in soykırımına ortak olamam!

İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ ÖNÜNDE SOYKIRIMI LANETLEDİ!

Dün ise ABD Hava Kuvvetlerinde aktif görevde olan 25 yaşındaki Aaron Bushnell, İsrail'in Washington Büyükelçiliği'nin önüne giderek İsrail soykırımına lanet yağdırdı.

ABD’li askerden Gazze’ye destek! Büyükelçilik önünde kendini yaktı: İsrail’in soykırımına ortak olamam!

"Şimdi oldukça şiddetli bir protesto düzenleyeceğim ancak Filistinlilerin işgalcilerinin elinde yaşadıkları karşısında benim eylemim çok da büyük bir şey değil" diyen Bushnell, daha sonra başından aşağı benzin dökerek kendini yaktı.

ABD’li askerden Gazze’ye destek! Büyükelçilik önünde kendini yaktı: İsrail’in soykırımına ortak olamam!

FİLİSTİN'E ÖZGÜRLÜK ÇAĞRISI YAPTI

Aaron Bushnell nefesi kesilene kadar "Filistin'e özgürlük" diye bağırdı. Büyükelçilik polisinin "Size yardımcı olabilir miyim?" dedikten sonra "Yere yat" şeklindeki sözleri duyulan görüntülerde, diğer polisin, "Silaha değil yangın söndürücüye ihtiyaç var" ifadesi yer aldı.

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