Giriş Tarihi: 26.02.2024 09:07
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
09:52
ABD’li askerden Gazze’ye destek! Büyükelçilik önünde kendini yaktı: İsrail’in soykırımına ortak olamam!
İsrail, 7 Ekim'den bu yana Filistin'e ölüm yağdırdı. ABD ve Batılı siyasiler, katil Netanyahu ve ordusuna destek verirken dünyanın dört bir yanında milyonlarca sivil meydanlarda toplandı, Filistin'e özgürlük çağrısı yaptı. Dün ise ABD Hava Kuvvetlerinde aktif görevde olan 25 yaşındaki Aaron Bushnell İsrail'in Washington Büyükelçiliği önüne giderek İsrail soykırımına lanet yağdırdı. "Soykırıma ortak olmayacağım" diyen Bushnell, Filistin'e özgürlük sloganları attı. Ardından benzin dökerek kendini yaktı.