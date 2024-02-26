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ABD askeri İsrail Büyükelçiliği önünde kendini yaktı

ABD askeri İsrail Büyükelçiliği önünde kendini yaktı "Soykırımın parçası olmayacağım!" | Video

26.02.2024 | 10:14

ABD Hava Kuvvetleri mensubu Aaron Bushnel, Filistin'deki soykırımın parçası olmak istemediğini söyleyerek Washington'daki İsrail Büyükelçiliği önünde kendini yaktı. 25 yaşındaki Aaron Bushnel hayatını kaybetti.

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