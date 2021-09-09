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Haberler Galeri Arizona'da gökyüzünde gizemli ışıklar görüldü! Görgü tanıkları ne diyeceğini bilemedi
Giriş Tarihi: 09.09.2021 14:56 Güncelleme Tarihi: 09.09.2021 14:57

Arizona'da gökyüzünde gizemli ışıklar görüldü! Görgü tanıkları ne diyeceğini bilemedi

Uzaylıların varlığı yıllardır tartışılıyor. Ancak son birkaç haftada yetkililerden gelen açıklamalarla birlikte uzaylılar konusu ayrı bir boyut kazandı. Komplo teorisyenlerine göreyse yetkili makamlar dünya dışı medeniyetlere ait kanıtlara sahip. Hatta ellerinde UFO'lar bile var ve yakın zamanda tüm gerçekler açıklanabilir. Ancak UFO avcıları yetkililerin en başta insanları belirli resmi açıklamalarla bu gerçeğe alıştırmaya çalıştığını ileri sürüyor. Bir yanda bu tartışmalar sürerken, geçtiğimiz günlerde Arizona'da sözde UFO filosu görüldü. Birçok kişi bu durumu ünlü Phoenix Işıkları olayına benzetti. İşte detaylar...

Arizona’da gökyüzünde gizemli ışıklar görüldü! Görgü tanıkları ne diyeceğini bilemedi

Birkaç gün önce Arizona, Tucson'da gizemli ışıklar ortaya çıktı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre söz konusu ışıklar yanıp sönüyor ve aynı hızla hareket ediyordu.

Arizona’da gökyüzünde gizemli ışıklar görüldü! Görgü tanıkları ne diyeceğini bilemedi

Olaya şahit olanlardan bir kişi, "Bir anda turuncu bir ışık belirdi ve daha sonra diğerleri ortaya çıktı. Tüm ışıklar birbiriyle uyumlu şekilde hareket ediyordu. UFO filosu olduğunu düşünüyorum" dedi.

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Arizona’da gökyüzünde gizemli ışıklar görüldü! Görgü tanıkları ne diyeceğini bilemedi

Işıklar belirli bir süre boyunca havada hareket ettikten sonra hızla kayboldular.

Arizona’da gökyüzünde gizemli ışıklar görüldü! Görgü tanıkları ne diyeceğini bilemedi

Ünlü komplo teorisyeni Scott C. Waring, "Bu olay ünlü Phoenix Işıkları'na benziyor. Phoenix Işıkları, 1997'de, Arizona'nın Phoenix şehrinde görülmüştü. Yeni olayın yaşandığı yere yakın. Belki de aynı UFO'lar olabilir" dedi.

Arizona’da gökyüzünde gizemli ışıklar görüldü! Görgü tanıkları ne diyeceğini bilemedi

Başka bir komplo uzmanı da, yeni görülen gizemli ışıkların UFO olduğunu ve Arizona'nın UFO faaliyet bölgelerinden biri olduğunu ileri sürdü.

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