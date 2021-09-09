ABD Arizona'da UFO iddiası | Video
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Uzaylıların varlığı yıllardır tartışılıyor. Ancak son birkaç haftada yetkililerden gelen açıklamalarla birlikte uzaylılar konusu ayrı bir boyut kazandı. Komplo teorisyenlerine göreyse yetkili makamlar dünya dışı medeniyetlere ait kanıtlara sahip. Hatta ellerinde UFO'lar bile var ve yakın zamanda tüm gerçekler açıklanabilir. Ancak UFO avcıları yetkililerin en başta insanları belirli resmi açıklamalarla bu gerçeğe alıştırmaya çalıştığını ileri sürüyor. Bir yanda bu tartışmalar sürerken, geçtiğimiz günlerde Arizona'da sözde UFO filosu görüldü. Birçok kişi bu durumu ünlü Phoenix Işıkları olayına benzetti.