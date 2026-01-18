Haberler
Aşiretler YPG/SDG’ye karşı ayaklandı: Petrol bölgeleri teröristlerden temizlendi! Suriye ordusu Rakka’nın kapısına dayandı
Giriş Tarihi: 18.01.2026 10:15
Terör örgütü YPG/SDG'nin geri çekilmesi sürerken, Suriye ordusu da işgal altındaki toprakları kurtarmaya devam ediyor. Ordu, Rakka kent merkezinin 5 km yakınına ulaştı. Öte yandan, teröristlere karşı ayaklanan Suriyeli aşiretler de Şam yönetimine bağlılıklarını bildirerek, Deyrizor ilinde bulunan petrol bölgelerini ele geçirdi.