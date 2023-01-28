Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliğine saldırının arkasında kim var? Saldırgan İran Devlet televizyonuna çıkarıldı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı dün Azerbaycan'ın İran'daki büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendiğini ve 1 kişinin hayatını kaybettiğini iki kişinin yaralandığını duyurdu. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Tahran'daki büyükelçiliğe yapılan silahlı saldırıya ilişkin İran'ın, "diplomatik misyonun güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli tedbirleri almadığını" ve Azerbaycan'ın daha önce bu yönde yaptığı çağrılara "gereken hassasiyeti göstermediğini" bildirdi. İran'dan ise saldırının ailevi neden lerden kaynakladnığı açıklamaları geldi. Öte yanan İran Devlet Televizyonu, saldırgan ile bir röportaj gerçekleştirdi.