Giriş Tarihi: 28.01.2023 12:55
Güncelleme Tarihi: 28.01.2023
13:05
Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine saldırının arkasında kim var? Saldırgan İran Devlet televizyonuna çıkarıldı
Dün Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendi. Kimliği açıklanmayan bir kişi Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine girerek etrafa ateş açtı. Saldırıda koruma müdürü hayatını kaybetti, 2 güvenlik görevlisi yaralandı. İran'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada saldırının nedeninin ailevi olduğu ileri sürülse de Azerbaycan bunu terör eylemi olarak niteledi. Peki, iki ülke arasında gerilime neden olan olayın arkasında kim var?