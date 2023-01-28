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Giriş Tarihi: 28.01.2023 12:55 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 13:05

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine saldırının arkasında kim var? Saldırgan İran Devlet televizyonuna çıkarıldı

Dün Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendi. Kimliği açıklanmayan bir kişi Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine girerek etrafa ateş açtı. Saldırıda koruma müdürü hayatını kaybetti, 2 güvenlik görevlisi yaralandı. İran'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada saldırının nedeninin ailevi olduğu ileri sürülse de Azerbaycan bunu terör eylemi olarak niteledi. Peki, iki ülke arasında gerilime neden olan olayın arkasında kim var?

Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliğine saldırının arkasında kim var? Saldırgan İran Devlet televizyonuna çıkarıldı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı dün Azerbaycan'ın İran'daki büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendiğini ve 1 kişinin hayatını kaybettiğini iki kişinin yaralandığını duyurdu. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Tahran'daki büyükelçiliğe yapılan silahlı saldırıya ilişkin İran'ın, "diplomatik misyonun güvenliğini sağlamaya yönelik gerekli tedbirleri almadığını" ve Azerbaycan'ın daha önce bu yönde yaptığı çağrılara "gereken hassasiyeti göstermediğini" bildirdi. İran'dan ise saldırının ailevi neden lerden kaynakladnığı açıklamaları geldi. Öte yanan İran Devlet Televizyonu, saldırgan ile bir röportaj gerçekleştirdi.

Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliğine saldırının arkasında kim var? Saldırgan İran Devlet televizyonuna çıkarıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tahran Büyükelçiliğine yapılan saldırının şiddetle kınandığı belirtilerek "İran, Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüğü gereği elçiliğin ve çalışanlarının güvenliğini sağlamak zorundaydı." denildi.

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Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliğine saldırının arkasında kim var? Saldırgan İran Devlet televizyonuna çıkarıldı

İran'daki Azerbaycan diplomatik misyonuna daha önce de tehditlerin yapıldığı hatırlatılan açıklamada, "Bu tür durumların önlenmesi ve diplomatik misyonlarımızın güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirler İran'ın nezdinde sürekli gündeme getirilmiştir. Maalesef son kanlı terör saldırısı, bu yöndeki acil çağrılarımıza gereken hassasiyeti göstermemenin ciddi sonuçlar doğurduğunu ortaya koyuyor. İran'da son dönemde artan Azerbaycan karşıtı kampanyanın diplomatik misyonumuza yönelik bu tür saldırıları teşvik ettiği kanaatindeyiz." ifadeleri kullanıldı.

Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliğine saldırının arkasında kim var? Saldırgan İran Devlet televizyonuna çıkarıldı

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İran'ın söz konusu terör saldırısının failleri ile bu kanlı eylemin emrini verenlerin bir an önce tespit edilerek en ağır şekilde cezalandırılmasını şiddetle talep ediyoruz.

Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliğine saldırının arkasında kim var? Saldırgan İran Devlet televizyonuna çıkarıldı

Azerbaycan tarafı, faillerin tespit edilmesi ve makul bir şekilde cezalandırılması için ilgili uluslararası mekanizmaların sağladığı tüm imkanları kullanacaktır.

Terör saldırısı sonucu meydana gelen durum nedeniyle büyükelçilik çalışanları ve aile bireylerinin tahliyesi yönünde gerekli tedbirlerin alınması planlanmaktadır."

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Bakanlık açıklamasında saldırganın, saldırıyı Kalaşnikof otomatik silahla düzenlediği ve güvenlik noktasına ateş açtığı belirtildi. Saldırıda güvenlik şefinin hayatını kaybettiği ve iki güvenlik görevlisinin ise saldırıyı engellemeye çalışırken yaralandığı açıklandı.

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