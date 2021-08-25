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Haberler Galeri Blue Origin, SpaceX Falcon Heavy roketinin benzerini geliştiriyor!
Giriş Tarihi: 25.08.2021 15:10 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021 15:11

Blue Origin, SpaceX Falcon Heavy roketinin benzerini geliştiriyor!

Birkaç gündür NASA, Blue Origin ve SpaceX'in isimleri anılıyor. Bunun en büyük sebebi aslında Blue Origin'in NASA'yı mahkemeye vermesi oldu. Bilindiği üzere NASA, Ay iniş aracını geliştirmesi için SpaceX ile anlaşmıştı. Fakat Blue Origin bu duruma itiraz etmiş ve NASA'ya dava açmıştı. NASA, dava sonuçlanana kadar SpaceX ile olan çalışmaları durdurmuştu. Şimdi Jeff Bezos'un sahibi olduğu şirketle ilgili başka bir haber gündeme düştü. Görünüşe göre Blue Origin, SpaceX'in Falcon Heavy ağır yük fırlatma aracının bir benzerini geliştiriyor.

Blue Origin, SpaceX Falcon Heavy roketinin benzerini geliştiriyor!

Blue Origin ve SpaceX arasında yaşanan rekabet oldukça sertleşti. Şimdi bu rekabet daha şiddetli olacak görünüyor. Ars Technica sitesinin haberine göre Blue Origin, SpaceX Falcon Heavy roketine rakip olacak bir roket geliştiriyor. Aslında ağır yük fırlatma aracı.

Blue Origin, SpaceX Falcon Heavy roketinin benzerini geliştiriyor!

Yeniden kullanılabilir olması amaçlanan roket, test aşamasında ortaya çıktı. The Byte sitesine göre Blue Origin'in roketi Falcon Heavy'i oldukça andırıyor.

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Blue Origin, SpaceX Falcon Heavy roketinin benzerini geliştiriyor!

Jarvis Projesi kod adıyla geliştirilen roketin test tankı, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonun'dan fırlatılmak üzere yola çıktı.

Blue Origin, SpaceX Falcon Heavy roketinin benzerini geliştiriyor!

Kaynak, Blue Origin'in çeşitli farklı test tankı tasarımlarını test etmek için hızlı ve yenilemesi kolay olan mühendislik süreci geliştirdiğini belirtti.

Blue Origin, SpaceX Falcon Heavy roketinin benzerini geliştiriyor!

Blue Origin'in iniş sisteminde neyi tercih ettiği belli değil, fakat kaynak büyük ihtimalle dikey inişin olacağını söylüyor.

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