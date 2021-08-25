Blue Origin, SpaceX Falcon Heavy roketinin benzerini geliştiriyor!

Blue Origin ve SpaceX arasında yaşanan rekabet oldukça sertleşti. Şimdi bu rekabet daha şiddetli olacak görünüyor. Ars Technica sitesinin haberine göre Blue Origin, SpaceX Falcon Heavy roketine rakip olacak bir roket geliştiriyor. Aslında ağır yük fırlatma aracı.