Blue Origin, SpaceX Falcon Heavy roketinin benzerini geliştiriyor!

Birkaç gündür NASA, Blue Origin ve SpaceX'in isimleri anılıyor. Bunun en büyük sebebi aslında Blue Origin'in NASA'yı mahkemeye vermesi oldu. Bilindiği üzere NASA, Ay iniş aracını geliştirmesi için SpaceX ile anlaşmıştı. Fakat Blue Origin bu duruma itiraz etmiş ve NASA'ya dava açmıştı. NASA, dava sonuçlanana kadar SpaceX ile olan çalışmaları durdurmuştu. Şimdi Jeff Bezos'un sahibi olduğu şirketle ilgili başka bir haber gündeme düştü. Görünüşe göre Blue Origin, SpaceX'in Falcon Heavy ağır yük fırlatma aracının bir benzerini geliştiriyor.