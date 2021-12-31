Dünyada yeni yıl coşkusu! 2022’ye böyle ’Merhaba’ dediler

Dünyada yılbaşı, ilk olarak Samoa ile Kiribati'ye bağlı Kiritimati Adası'nda (Christmas Adası) kutlandı. Adalar, Türkiye saatiyle (TSİ) 13.00'te 2022'ye 'merhaba' dedi. Avustralya 2022'ye görkemli havai fişek gösterisiyle merhaba dedi. Avustralya, 2022 yılına TSİ 16.00'da girdi. Harbour Köprüsü renkli ışık gösterileriyle aydınlanırken, hava fişek gösterileri de dakikalarca sürdü. Geri sayım sonrasında izleyenlere görsel bir şölen yaşatan gösteriler, bu yıl da Covid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleşti. Avustralya 2022'ye girdi | Video Yeni Zelanda, 2022 yılında giren ilk ülkelerden biri olurken, halk bu yıl da Covid-19 kısıtlamaları kapsamında havai fişek gösterileriyle yeni yıla 'merhaba' dedi. Yeni Zelanda, 2022'ye havai fişek gösterileriyle girdi | Video Yeni Zelanda, Samao, Tongo ve Kiribati Adaları'nın ardından yeni yıla ilk giren ülkelerden biri oldu. TSİ saatiyle 14.00'de 2022 yılına giren Yeni Zelanda'da havai fişek gösterileri düzenlendi. 10 DAKİKA SÜRDÜ Auckland'da Sky Tower Kulesi ve Harbour Köprüsü geri sayımın ardından yeni yılın ilk saniyelerinde özel ışık gösterileriyle aydınlatıldı. Gösteriler yaklaşık 10 dakika sürdü. 2021'e en geç veda eden ülke ise Güney Pasifik'teki Amerikan Samoası olacak.