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Haberler Galeri Dünyada yeni yıl coşkusu! 2022'ye böyle 'Merhaba' dediler
Giriş Tarihi: 31.12.2021 15:49 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 16:47

Dünyada yeni yıl coşkusu! 2022'ye böyle 'Merhaba' dediler

2022 yılı için geri sayım başladı. Pasifik'teki ada ülkeleri Samoa, Kiribati, Yeni Zelanda ve Fiji 2022'ye girdi. Dünya koronavirüs salgının gölgesinde ikinci yılı geride bırakırken yeni yıl coşkusu böyle görüntülendi.

da yeni yıl coşkusu! 2022’ye böyle ’Merhaba’ dediler

Dünyada yılbaşı, ilk olarak Samoa ile Kiribati'ye bağlı Kiritimati Adası'nda (Christmas Adası) kutlandı. Adalar, Türkiye saatiyle (TSİ) 13.00'te 2022'ye "merhaba" dedi. Avustralya 2022'ye görkemli havai fişek gösterisiyle merhaba dedi.


da yeni yıl coşkusu! 2022’ye böyle ’Merhaba’ dediler

Avustralya, 2022 yılına TSİ 16.00'da girdi. Harbour Köprüsü renkli ışık gösterileriyle aydınlanırken, hava fişek gösterileri de dakikalarca sürdü. Geri sayım sonrasında izleyenlere görsel bir şölen yaşatan gösteriler, bu yıl da Covid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleşti.

Avustralya 2022'ye girdi | Video

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da yeni yıl coşkusu! 2022’ye böyle ’Merhaba’ dediler

Yeni Zelanda, 2022 yılında giren ilk ülkelerden biri olurken, halk bu yıl da Covid-19 kısıtlamaları kapsamında havai fişek gösterileriyle yeni yıla "merhaba" dedi.

Yeni Zelanda, 2022'ye havai fişek gösterileriyle girdi | Video

Dünyada yeni yıl coşkusu! 2022’ye böyle ’Merhaba’ dediler

Yeni Zelanda, Samao, Tongo ve Kiribati Adaları'nın ardından yeni yıla ilk giren ülkelerden biri oldu.

Dünyada yeni yıl coşkusu! 2022’ye böyle ’Merhaba’ dediler

TSİ saatiyle 14.00'de 2022 yılına giren Yeni Zelanda'da havai fişek gösterileri düzenlendi.

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