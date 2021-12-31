Yeni Zelanda, 2022’ye havai fişek gösterileriyle girdi | Video

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Yeni Zelanda, 2022 yılında giren ilk ülkelerden biri olurken, halk bu yıl da Covid-19 kısıtlamaları kapsamında havai fişek gösterileriyle yeni yıla “merhaba” dedi.
Yeni Zelanda, Samao, Tongo ve Kiribati Adaları'nın ardından yeni yıla ilk giren ülkelerden biri oldu. TSİ saatiyle 14.00'de 2022 yılına giren Yeni Zelanda'da havai fişek gösterileri düzenlendi. Auckland'da Sky Tower Kulesi ve Harbour Köprüsü geri sayımın ardından yeni yılın ilk saniyelerinde özel ışık gösterileriyle aydınlatılırken, gösteriler yaklaşık 10 dakika sürdü.
Yeni Zelanda'dan sonra 2022'ye girecek olan ilk ülkelerden biri ise TSİ 16.00'da Avustralya olacak.