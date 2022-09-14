Ermenistan ateşle oynuyor! Ateşkes ihlali: Türkiye'den net mesaj! "Öz kardeşlerimizin yanındayız"

zerbaycan ve Ermenistan iki yıl önce 6 bin 500 kişinin öldüğü 6 hafta süren savaşın ardından sınırda tekrar karşı karşıya geldi. İki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başladı. 2. Karabağ Savaşı sonrasında Ermenistan ve Azerbaycan arasında meydana gelen en büyük çatışmalar yaşandı.