Giriş Tarihi: 14.09.2022 09:11
Güncelleme Tarihi: 14.09.2022
09:32
Ermenistan ateşle oynuyor! Ateşkes ihlali: Türkiye'den net mesaj! "Öz kardeşlerimizin yanındayız"
Ermenistan ile Azerbaycan arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun Azerbaycan'la sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyon gerçekleştirdi. Ermenistan'ın provokasyonunda Azerbaycan ordusundan 50 asker şehit oldu. Azerbaycan ve Ermenistan arasında çıkan çatışmalar ile ilgili peş peşe açıklamalar gelirken Türkiye'den 'Öz kardeşlerimizin yanındayız' mesajı verildi.