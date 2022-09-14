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Haberler Galeri Ermenistan ateşle oynuyor! Ateşkes ihlali: Türkiye'den net mesaj! "Öz kardeşlerimizin yanındayız"
Giriş Tarihi: 14.09.2022 09:11 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022 09:32

Ermenistan ateşle oynuyor! Ateşkes ihlali: Türkiye'den net mesaj! "Öz kardeşlerimizin yanındayız"

Ermenistan ile Azerbaycan arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun Azerbaycan'la sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyon gerçekleştirdi. Ermenistan'ın provokasyonunda Azerbaycan ordusundan 50 asker şehit oldu. Azerbaycan ve Ermenistan arasında çıkan çatışmalar ile ilgili peş peşe açıklamalar gelirken Türkiye'den 'Öz kardeşlerimizin yanındayız' mesajı verildi.

Ermenistan ateşle oynuyor! Ateşkes ihlali: Türkiye’den net mesaj! Öz kardeşlerimizin yanındayız

zerbaycan ve Ermenistan iki yıl önce 6 bin 500 kişinin öldüğü 6 hafta süren savaşın ardından sınırda tekrar karşı karşıya geldi. İki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başladı. 2. Karabağ Savaşı sonrasında Ermenistan ve Azerbaycan arasında meydana gelen en büyük çatışmalar yaşandı.

Ermenistan ateşle oynuyor! Ateşkes ihlali: Türkiye’den net mesaj! Öz kardeşlerimizin yanındayız

12 Eylül gecesi Ermenistan ordusunun Basargeçer, İstisu, Karakilise ve Gorus illerindeki mevzilerinden Azerbaycan ordusunun Daşkesen, Kelbecer ve Laçın illerindeki bazı mevzileri ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alındı.

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Ermenistan ateşle oynuyor! Ateşkes ihlali: Türkiye’den net mesaj! Öz kardeşlerimizin yanındayız

Saldırı sonucu askeri personel arasında kayıplar, askeri altyapıda hasarlar meydana geldi. Azerbaycan ordusunun da Ermeni Silahlı Kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için gerekli tedbirler aldığı belirtildi.

Ermenistan ateşle oynuyor! Ateşkes ihlali: Türkiye’den net mesaj! Öz kardeşlerimizin yanındayız

Azerbaycan'a karşı provokasyon operasyonlarına katılan Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin personel ve teçhizatında kayıpların bulunduğu aktarıldı.

Ermenistan ateşle oynuyor! Ateşkes ihlali: Türkiye’den net mesaj! Öz kardeşlerimizin yanındayız

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın provokasyonlarına yanıt olarak hayata geçirilen karşı önlemlerin lokal nitelikte ve askeri hedeflere yönelik olduğunu, Azerbaycan ordusunun Ermenistan topraklarına müdahalesi ile ilgili haberlerin doğru olmadığını duyurdu.

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