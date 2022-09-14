Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:15
Aliyev paylaştı! Bayraktar SİHA'lar Ermenistan güçlerini böyle vurdu | Video 14.09.2022 | 10:26
01:02
01:08
Hindistan’da elektrikli bisiklet galerisinde yangın: 8 ölü | Video 13.09.2022 | 10:39
13:52
SON DAKİKA! Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma | Video 13.09.2022 | 00:51
00:57
Meksika’da teknede bin 700 kilo kokain ele geçirildi | Video 13.09.2022 | 00:16
07:14
02:02
Meksika’da havai fişek kazası: 1 ölü, 40 yaralı | Video 12.09.2022 | 21:43
00:40
Prens Andrew'e hakaret eden gence İngiliz polisinden müdahale | Video 12.09.2022 | 19:07
01:30
Pakistan'da 1 milyondan fazla kişi salgın hastalığa yakalandı | Video 12.09.2022 | 18:36
03:22
10:36
03:28
00:46
00:26
Güney Afrika'da baraj duvarı çöktü: 1 ölü, 40 yaralı | Video 11.09.2022 | 21:56
09:37
Biden: "Usame Bin Ladin'i bulup öldürmek 10 yıl sürdü ama başardık" | Video 11.09.2022 | 21:10
06:29
Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesi Holyroodhouse Sarayı'na getirildi | Video 11.09.2022 | 20:01
00:36
Irak’ta yolcu otobüsü akaryakıt tankerine çarptı: 11 ölü, 7 yaralı | Video 11.09.2022 | 15:45
02:32
Pakistan'daki sel felaketinde can kaybı bin 400'e yükseldi | Video 11.09.2022 | 14:28
00:45
Meksika’da yolcu otobüsüyle çarpışan tanker alev aldı: 18 kişi öldü | Video 11.09.2022 | 14:28
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Şehitlerin kanı yerde kalmadı." ifadelerini kullanırken sosyal medyada Azerbaycan'ın Bayraktar SİHA'lar ile Ermenistan güçlerini vurduğu anlara ait görüntüler paylaşıldı.