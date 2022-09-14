Video Dünya Aliyev paylaştı! Bayraktar SİHA'lar Ermenistan güçlerini böyle vurdu | Video
Aliyev paylaştı! Bayraktar SİHA'lar Ermenistan güçlerini böyle vurdu | Video

Aliyev paylaştı! Bayraktar SİHA'lar Ermenistan güçlerini böyle vurdu | Video

14.09.2022 | 10:26

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Şehitlerin kanı yerde kalmadı." ifadelerini kullanırken sosyal medyada Azerbaycan'ın Bayraktar SİHA'lar ile Ermenistan güçlerini vurduğu anlara ait görüntüler paylaşıldı.

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