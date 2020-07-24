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Flaş iddia! Mars'ta uzaylılara ait yeni bir keşif yapıldı! Bu keşif kamuoyundan saklanıyor

Bugün 'lar ve uzaylılarla ilgili oldukça bomba bir gelişme gündeme geldi. The , 'un gizli UFO biriminin bazı bulguları kamuoyuna açıklayacağını bildirdi. Söz konusu UFO haberi hakkında insan yapımı olmayan dünya dışı araçların dahil olduğu bazı olağan dışı keşifler gerçekleştiği iddiaları ortalıkta dönüyor. Gündemin UFO ve uzaylı bombardımanı altında kaldığı dönemde, sosyal medyada da Mars hakkında flaş bir iddia ileri sürüldü. Yıllardır Mars'ta piramit tarzı yapıların olduğu ileri sürülür. Uzaylı avcıları şimdi Curiosity tarafından yeni bir piramitin keşfedildiğini belirtti. Sözde piramide ait kanıtları da internette paylaştılar. Hatta teorisyenler 'nın piramit ve diğer tüm yapıları bildiğini, Perseverance'ın aslında Mars'taki eski medeniyetten kalma yapıları incelemek üzere tasarlandığını söylüyor.

Giriş Tarihi: 24.07.2020 17:55 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 18:10
Flaş iddia! Mars'ta uzaylılara ait yeni bir keşif yapıldı! Bu keşif kamuoyundan saklanıyor

ve Mars hakkındaki iddialar bitmek bilmiyor. avcıları yine NASA'nın gerçekleri sakladığını ileri sürdü ve yeni bir iddiada bulundular.

Flaş iddia! Mars'ta uzaylılara ait yeni bir keşif yapıldı! Bu keşif kamuoyundan saklanıyor

Komplo teorisyenleri Curiosity tarafından çekilen Gigapan fotoğrafında bir kısmı Mars toprağına gömülmüş piramit ve iki heykelin yer aldığını keşfetti.

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Flaş iddia! Mars'ta uzaylılara ait yeni bir keşif yapıldı! Bu keşif kamuoyundan saklanıyor

Ünlü teorisyen Scott C. Waring konuyla ilgili olarak açıklama yaptı. Waring, piramit şeklinin açıkça göründüğünü, ancak yapının büyük kısmının toprak altında kaldığını belirtti.

Flaş iddia! Mars'ta uzaylılara ait yeni bir keşif yapıldı! Bu keşif kamuoyundan saklanıyor

Waring, heykellerdeki yüz tasarımlarının belli olduğunu ama ilkel göründüğünü sözlerine ekledi.

Flaş iddia! Mars'ta uzaylılara ait yeni bir keşif yapıldı! Bu keşif kamuoyundan saklanıyor

Başka bir uzaylı uzmanı ise buranın bir zamanlar Mars'ta yaşayan canlılar için kutsal bir mekan veya mezar olabileceğini söyledi. Bununla birlikte heykellerin, Mısır'daki sfenks ve firavunların dev heykellerini andırdığını vurguladı.

Flaş iddia! Mars'ta uzaylılara ait yeni bir keşif yapıldı! Bu keşif kamuoyundan saklanıyor

Bu iddia yeni bir tartışmaya neden oldu. Bazı kişiler piramit ve heykellerin kesinlikle doğru olduğunu belirtirken, bazıları ise aşınmış olan kaya parçalarının belirli şekillere benzetildiği yorumunda bulundu.

Flaş iddia! Mars'ta uzaylılara ait yeni bir keşif yapıldı! Bu keşif kamuoyundan saklanıyor
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