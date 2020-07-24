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Flaş iddia! Mars'ta uzaylılara ait yeni bir keşif yapıldı! Bu keşif kamuoyundan saklanıyor
Bugün UFO'lar ve uzaylılarla ilgili oldukça bomba bir gelişme gündeme geldi. The New York Times, Pentagon'un gizli UFO biriminin bazı bulguları kamuoyuna açıklayacağını bildirdi. Söz konusu UFO haberi hakkında insan yapımı olmayan dünya dışı araçların dahil olduğu bazı olağan dışı keşifler gerçekleştiği iddiaları ortalıkta dönüyor. Gündemin UFO ve uzaylı bombardımanı altında kaldığı dönemde, sosyal medyada da Mars hakkında flaş bir iddia ileri sürüldü. Yıllardır Mars'ta piramit tarzı yapıların olduğu ileri sürülür. Uzaylı avcıları şimdi Curiosity tarafından yeni bir piramitin keşfedildiğini belirtti. Sözde piramide ait kanıtları da internette paylaştılar. Hatta teorisyenler NASA'nın piramit ve diğer tüm yapıları bildiğini, Perseverance'ın aslında Mars'taki eski medeniyetten kalma yapıları incelemek üzere tasarlandığını söylüyor.
Giriş Tarihi: 24.07.2020
17:55
Güncelleme Tarihi: 24.07.2020
18:10
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