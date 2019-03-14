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Her yerde ölüler var! Okul katliamı dünyayı şoke etti!

Ortaokula düzenlenen silahlı saldırı dünyayı şoke etti. Saldırganlar üzerlerindeki birkaç silahın yanı sıra, sırt çantalarında patlayıcı, pala, yay ve ok ile okul bastı. İşte kan donduran o ...

Giriş Tarihi: 14.03.2019 09:27 Güncelleme Tarihi: 14.03.2019 09:35
Her yerde ölüler var! Okul katliamı dünyayı şoke etti!

'nın Sao Paulo eyaletindeki Suzano kentinde bir ortaokula silahlı saldırı düzenlendi.

Her yerde ölüler var! Okul katliamı dünyayı şoke etti!

Profesör Raul Brasil Koleji'ne iki kişi tarafından gerçekleştirilen saldırı sebebiyle 6'sı çocuk en az 10 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

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Her yerde ölüler var! Okul katliamı dünyayı şoke etti!

Öğrencilerin öğle arasında yemeklerini yerken gerçekleştirilen saldırı sebebiyle 17'si öğrenci en az 23 kişinin kurşunlandığı aktarıldı.

Her yerde ölüler var! Okul katliamı dünyayı şoke etti!

Yaralı olan öğrencilerin sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme henüz yapılmadı.

Her yerde ölüler var! Okul katliamı dünyayı şoke etti!

Saldırganların kimliklerinin 25 yaşındaki Luiz Henrique de Castro ve 17 yaşındaki Guilherme Taucci Monteiro olduğu tespit edildi.

Her yerde ölüler var! Okul katliamı dünyayı şoke etti!

Olayın ardından saldırganların profillerini inceleyen yetkililer, Monteiro'nun elinde silah ve yüzünde maske bulunduğu otuz kadar fotoğraf çektiği bilgisine ulaştı.

Her yerde ölüler var! Okul katliamı dünyayı şoke etti!

Kamera kayıtlarında da iki saldırganın olay yerine beyaz renkli bir otomobil ile geldiği ve ardından okulun bahçesine girerek saldırıyı gerçekleştirdikleri görülüyor.

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