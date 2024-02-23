Giriş Tarihi: 23.02.2024 15:51
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024
16:31
İspanya’da facia! 14 katlı apartman cayır cayır yandı: Korkutan açıklama geldi…
İspanya'nın Valencia kentinde bulunan 14 katlı bir binada yangın çıktı. Alevler bir anda tüm apartmanı sardı hatta yandaki binaya bile sıçradı. 450 kişinin yaşadığı binada ilk belirlemelere gör 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. 15 kişi ise hala kayıptı. Yangının elektrik arızasından kaynaklandığı şüphesi artarken yetkililer korkutan açıklamayı yaptı: Kurtulan olmayacak!