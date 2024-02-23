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Haberler Galeri İspanya’da facia! 14 katlı apartman cayır cayır yandı: Korkutan açıklama geldi…
Giriş Tarihi: 23.02.2024 15:51 Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 16:31

İspanya’da facia! 14 katlı apartman cayır cayır yandı: Korkutan açıklama geldi…

İspanya'nın Valencia kentinde bulunan 14 katlı bir binada yangın çıktı. Alevler bir anda tüm apartmanı sardı hatta yandaki binaya bile sıçradı. 450 kişinin yaşadığı binada ilk belirlemelere gör 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. 15 kişi ise hala kayıptı. Yangının elektrik arızasından kaynaklandığı şüphesi artarken yetkililer korkutan açıklamayı yaptı: Kurtulan olmayacak!

DHA
İspanya’da facia! 14 katlı apartman cayır cayır yandı: Korkutan açıklama geldi…

İspanya'nın Valencia kentindeki Campanar Mahallesi'nde bulunan 14 katlı apartmanda, dün aksam yerel saatle 17.30'da yangın çıktı. Bir anda tüm katları saran alevler, bitişikteki binaya da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına almak için müdahalesi sürerken 138 daireden oluşan ve 450 kişinin yaşadığı binada tahliye işlemleri de başladı.

İspanya’da facia! 14 katlı apartman cayır cayır yandı: Korkutan açıklama geldi…

Yangının 12 saat sonra kontrol altına alındığı ve ilk belirlemelere göre dört kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Kentte üç günlük yas ilan edildiği belirtilirken yetkililer korkutan açıklamayı yaptı.

İspanya'da facia! 14 katlı apartman cayır cayır yandı | Video

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İspanya’da facia! 14 katlı apartman cayır cayır yandı: Korkutan açıklama geldi…

İtfaiye ekiplerinin bugün apartmana girerek kayıp 14 kişiyi arayacakları vurgulandı. Valensiya Belediye Başkanı Maria Jose Catala içeride mahsur kalan kişilerin kimliklerinin belirlenemediğini açıkladı. Yetkilerden alınan bilgiye göre yangında kurtulan olmayacağı ve ekiplerin 14 ceset bulmayı beklediği vurgulandı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de bugün olay yerine giderek inceleme yaptı.

İspanya’da facia! 14 katlı apartman cayır cayır yandı: Korkutan açıklama geldi…

DIŞ CEPHEDEN Mİ KAYNAKLANDI?

Ekiplerin çalışmaları sürerken herkes yangının sebebini merak etmeye başladı. Valencia Endüstri Mühendisleri Odası (COGITI) Başkan Yardımcısı Esther Puchades, binanın dış cephesinde son derece yanıcı poliüretan kaplama olması nedeniyle yangının çok hızlı yayıldığını açıkladı.

İspanya’da facia! 14 katlı apartman cayır cayır yandı: Korkutan açıklama geldi…

Valencia'nın şimdiye kadar yaşadığı en kötü yangını olan yangının sekizinci kattan çıkmış olabileceği iddiası ortaya atıldı. İtfaiyecilerin ve polisin binaya girmesiyle birlikte olayın nedeni araştırılacak, ancak olası bir elektrik arızasıyla ilgili şüpheler artmaya başladı.

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