İspanya’da facia! 14 katlı apartman cayır cayır yandı: Korkutan açıklama geldi…

Valencia'nın şimdiye kadar yaşadığı en kötü yangını olan yangının sekizinci kattan çıkmış olabileceği iddiası ortaya atıldı. İtfaiyecilerin ve polisin binaya girmesiyle birlikte olayın nedeni araştırılacak, ancak olası bir elektrik arızasıyla ilgili şüpheler artmaya başladı.