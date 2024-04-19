Giriş Tarihi: 19.04.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
12:49
İsrail basınından İran’a yönelik saldırıyla ilgili şok iddia! İlk raporlar çürütüldü
İsrail'in İran'ın İsfahan kentine sabah saatlerinde misilleme saldırısı düzenledi. Saldırının ardından İsfahan'daki havalimanı ve çevresinde art arda patlama sesleri duyuldu. İlk raporlara göre; saldırının karadan ateşlenen roketler veya İsrail'e ait uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) tarafından gerçekleştirildiği belirtilirken, dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İsrail basını, saldırının İsrail uçağından atılan roketlerle yapıldığını iddia etti. İşte detaylar...