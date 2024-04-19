Video Dünya İsrail'den İran'a karşı saldırı | Video
İsrail'den İran'a karşı saldırı | Video

İsrail'den İran'a karşı saldırı | Video

19.04.2024 | 08:49

İsrail, İran'a yönelik bir karşı saldırı düzenledi. İsrail'in İHA'lar ile İran'a saldırdığı bildirildi.

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İran basını ülkeye yönelik herhangi bir füze saldırısının gerçekleşmediğini İsfahan'da duyulan patlama seslerinin ise gerçekleşen küçük çaplı İHA saldırısına yönelik hava savunma sisteminin karşılık vermesinden kaynaklandığını belirtti.
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