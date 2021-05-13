İsrail katliama doymuyor! Gazze'den acı haberler geliyor: Zehirli gaz ile boğularak şehit oldular

ÖLÜM SEBEBİ 'BOĞULMA'

Adli muayenede Filistinlilerin ölüm sebebinin, "boğulma" olarak tespit edildiğine ve bunu kanıtlar nitelikte dış belirtilerin de olduğuna dikkat çekilen açıklamada, ölüm nedeninin kesin olarak saptanması için organ ve dokulardan gerekli numunelerin alındığı kaydedildi.