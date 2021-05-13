İsrail katliama doymuyor! Gazze'den acı haberler geliyor: Zehirli gaz ile boğularak şehit oldular

Gazze'den kan donduran haberler gelmeye devam ediyor... İsrail, abluka altındaki Gazze'ye yönelik hava saldırılarında sivil yerleşim alanları, altyapı sistemleri ve emniyet birimlerine ait noktaları vurdu. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Zehirli gazlar nedeniyle boğularak hayatını kaybettiği tahmin edilen şehitler, Gazze'deki Şifa Hastanesine getirildiler." denildi. İsrail'in saldırılarında şu ana kadar 17'si çocuk 6'sı kadın olmak üzere 83 Filistinli şehit olurken, yaralı sayısı 388'e yükseldi