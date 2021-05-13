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Haberler Galeri İsrail katliama doymuyor! Gazze'den acı haberler geliyor: Zehirli gaz ile boğularak şehit oldular
Giriş Tarihi: 13.05.2021 11:12 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 11:57

katliama doymuyor! 'den acı haberler geliyor: ile boğularak şehit oldular

'den kan donduran haberler gelmeye devam ediyor... , abluka altındaki Gazze'ye yönelik hava saldırılarında sivil yerleşim alanları, altyapı sistemleri ve emniyet birimlerine ait noktaları vurdu. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Zehirli gazlar nedeniyle boğularak hayatını kaybettiği tahmin edilen şehitler, Gazze'deki getirildiler." denildi. İsrail'in saldırılarında şu ana kadar 17'si çocuk 6'sı kadın olmak üzere 83 Filistinli şehit olurken, yaralı sayısı 388'e yükseldi

İsrail katliama doymuyor! Gazze'den acı haberler geliyor: Zehirli gaz ile boğularak şehit oldular

, Şeridi'nde sivillere yönelik katliamlarını sürdürüyor. Filistin'den acı haberler gelmeye devam ediyor. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda kullandığı nedeniyle şehit olduğu tahmin edilenlerin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

İsrail katliama doymuyor! Gazze'den acı haberler geliyor: Zehirli gaz ile boğularak şehit oldular

'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Zehirli gazlar nedeniyle boğularak hayatını kaybettiği tahmin edilen şehitler, Gazze'deki getirildiler." denildi.

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İsrail katliama doymuyor! Gazze'den acı haberler geliyor: Zehirli gaz ile boğularak şehit oldular

ÖLÜM SEBEBİ 'BOĞULMA'

Adli muayenede Filistinlilerin ölüm sebebinin, "boğulma" olarak tespit edildiğine ve bunu kanıtlar nitelikte dış belirtilerin de olduğuna dikkat çekilen açıklamada, ölüm nedeninin kesin olarak saptanması için organ ve dokulardan gerekli numunelerin alındığı kaydedildi.

İsrail katliama doymuyor! Gazze'den acı haberler geliyor: Zehirli gaz ile boğularak şehit oldular

Açıklamada, şehit olan Filistinlilerin sayısına ve hayatını kaybettikleri yere ilişkin ayrıntıya yer verilmedi.

SON DAKİKA: İsrail Gazze'de zehirli gaz kullandı! 72 Şehit, 388 yaralı

İsrail katliama doymuyor! Gazze'den acı haberler geliyor: Zehirli gaz ile boğularak şehit oldular

ŞEHİT SAYISI 72'YE YÜKSELDİ

'in 'ye düzenlediği saldırılarda 11 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 83'e yükseldi.

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