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Haberler Galeri İsrail soykırımında son nokta! Vahşet böyle görüntülendi: Katlettikleri sivilleri toplu mezara gömmüşler
Giriş Tarihi: 16.04.2024 13:40 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 14:07

İsrail soykırımında son nokta! Vahşet böyle görüntülendi: Katlettikleri sivilleri toplu mezara gömmüşler

Son dakika haberleri: Dünyanın gündeminde İsrail İran çatışması olsa da, Gazze işgalinde katliama ara vermeyen İsrail ordusu can almaya devam ediyor. Hamas bahanesiyle 7 Ekim'den bu yana Gazze'de taş üstünde taş bırakamayan İsrail, öldürdükleri sivilleri de çoğu kez toplu mezarlara gömüp yok etmeye çalışıyor. Son olarak harabeye dönen Şifa Hastanesi'nde bulunan toplu mezar, akılalmaz vahşeti bir kez daha gözler önüne serdi.

AA
İsrail soykırımında son nokta! Vahşet böyle görüntülendi: Katlettikleri sivilleri toplu mezara gömmüşler

İsrail ordusu, 15 Kasım 2023'te de Şifa Hastanesine tüneller ve cephanelikler bulunduğu iddiasıyla baskın düzenlemiş, hastaneyi hizmet dışı bırakıp ciddi zarar verdikten sonra iddialarını destekleyecek kanıtlar sunamamıştı.

İsrail soykırımında son nokta! Vahşet böyle görüntülendi: Katlettikleri sivilleri toplu mezara gömmüşler

İsrail ordusunun baskın düzenleyerek 2 hafta boyunca yüzlerce Filistinliyi öldürdüğü ve harabeye çevirdiği Gazze kentindeki Şifa Hastanesi avlusunda toplu mezar bulundu. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinin yayımladığı videoda, İsrail askerlerinin baskın yaptığı Şifa Hastanesinde yapılan çalışmalara yer verildi.

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İsrail soykırımında son nokta! Vahşet böyle görüntülendi: Katlettikleri sivilleri toplu mezara gömmüşler

CESETLERİN ÇOĞU ÇÜRÜMÜŞ HALDE

Videoda konuşan Sağlık Bakanlığı Acil Durum Komitesi Üyesi Mutasım Salah, "Şifa Hastanesinde ilk toplu mezar, hastanenin ön bahçesinde gömülü 10 cenazenin bulunmasının ardından ortaya çıktı. Bulunan cenazelerin bir kısmı çürümüş durumda, bir kısmı da vücut parçalarından ibaret ve bazı cesetler kadınlara ait." ifadesini kullandı.

İsrail soykırımında son nokta! Vahşet böyle görüntülendi: Katlettikleri sivilleri toplu mezara gömmüşler

Toplu mezardan çıkarılan cenazelerle ilgili çalışmaların; Sağlık, Adalet, İçişleri bakanlıklarından yetkililerin bulunduğu ortak bir komite tarafından yürütüldüğünü aktaran Salah, kimlik tespiti ve hukuki işlemlerin tamamlanmasının cenazelerin defnedileceğini kaydetti.

İsrail soykırımında son nokta! Vahşet böyle görüntülendi: Katlettikleri sivilleri toplu mezara gömmüşler

HASTANE AVLUSU MEZARLIĞA DÖNMÜŞ

Sağlık kaynakları ise hastane bahçesinde bulunan 10 cenazenin, İsrail askerleri tarafından daha önce öldürülüp, hastanenin ön bahçesine düzensiz bir şekilde gömüldüğünü belirtti.

İsrail ordusunun harabeye çevirdiği Şifa Hastanesinde toplu mezar bulundu | Video

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