Giriş Tarihi: 16.04.2024 13:40
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
14:07
İsrail soykırımında son nokta! Vahşet böyle görüntülendi: Katlettikleri sivilleri toplu mezara gömmüşler
Son dakika haberleri: Dünyanın gündeminde İsrail İran çatışması olsa da, Gazze işgalinde katliama ara vermeyen İsrail ordusu can almaya devam ediyor. Hamas bahanesiyle 7 Ekim'den bu yana Gazze'de taş üstünde taş bırakamayan İsrail, öldürdükleri sivilleri de çoğu kez toplu mezarlara gömüp yok etmeye çalışıyor. Son olarak harabeye dönen Şifa Hastanesi'nde bulunan toplu mezar, akılalmaz vahşeti bir kez daha gözler önüne serdi.