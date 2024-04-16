Video Dünya İsrail ordusunun harabeye çevirdiği Şifa Hastanesinde toplu mezar bulundu | Video
İsrail ordusunun harabeye çevirdiği Şifa Hastanesinde toplu mezar bulundu | Video

İsrail ordusunun harabeye çevirdiği Şifa Hastanesinde toplu mezar bulundu | Video

16.04.2024 | 13:45

İsrail ordusunun baskın düzenleyerek 2 hafta boyunca yüzlerce Filistinliyi öldürdüğü ve harabeye çevirdiği Gazze kentindeki Şifa Hastanesi avlusunda toplu mezar bulundu.

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AA muhabirine konuşan sağlık alanından kaynaklar, "Toplu mezardan çıkarılanlar İsrail askerleri tarafından öldürüldü ve hastanenin ön bahçesine düzensiz bir şekilde gömüldü." dedi. Kaynaklar, dün sabah saatlerinde 10 cenazenin hastane bahçesinde gömülü bir şekilde bulunduğunu söyledi. Toplu mezarda bulunanların yanı sıra kaynaklar, hastanenin avlusunun çeşitli yerlerinde onlarca çürümüş, yanmış, kesilmiş, toplu veya tek başına gömülmüş cesede rastlandığını ifade etti. Kaynaklar, yetkililerin hastanenin avlusunda ve çevresinde arama çalışmalarını sürdürdüğünü, gömülü cenazelerin sayısının kesin olarak belirlenmesinin henüz mümkün olmadığını aktardı.
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