’İsveç NATO üyeliği yoluna mayın döşüyor’ Rezil görüntüler yetmezmiş gibi şimdi de bu! Ülke FETÖ ve PKK’nın yuvasına döndü...

Rusya Ukrayna savaşının ardından NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya, Türkye'nin terörle mesafe vetosu ile karşılaşmıştı. Dün İsveç'in başkentinde gerçekleştirilen alçak eylem de Türkiye'nin haklılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Seçilmiş bir Cumhurbaşkanına yönelik rezil saldırıyı dünya görmezden gelirken İsveç'ten bir skandal daha geldi.