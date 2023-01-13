Giriş Tarihi: 13.01.2023 10:34
Güncelleme Tarihi: 13.01.2023
11:03
'İsveç NATO üyeliği yoluna mayın döşüyor' Rezil görüntüler yetmezmiş gibi şimdi de bu! Ülke FETÖ ve PKK'nın yuvasına döndü...
Dün İsveç iğrenç bir eyleme sahne oldu. Terör örgütü mensuplarının ve sempatizanlarının kol gezdiği ülkede, Başkan Erdoğan'a benzetilen bir kukla baş aşağı asılmıştı. Türkiye'den peş peşe tepkiler yağarken dünya bu skandala sessiz kaldı. İsveç'in başkenti Stockholm'de gerçekleştirilen skandalın yankıları sürerken ülkeden bir skandal daha geldi. Reuters'in aktardığı bilgiye göre, FETÖ firarisi Bülent Keneş'in ardından iadesi istenilen 4 kişinin daha iadesi reddedildi.