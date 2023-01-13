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Haberler Galeri 'İsveç NATO üyeliği yoluna mayın döşüyor' Rezil görüntüler yetmezmiş gibi şimdi de bu! Ülke FETÖ ve PKK'nın yuvasına döndü...
Giriş Tarihi: 13.01.2023 10:34 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 11:03

'İsveç NATO üyeliği yoluna mayın döşüyor' Rezil görüntüler yetmezmiş gibi şimdi de bu! Ülke FETÖ ve PKK'nın yuvasına döndü...

Dün İsveç iğrenç bir eyleme sahne oldu. Terör örgütü mensuplarının ve sempatizanlarının kol gezdiği ülkede, Başkan Erdoğan'a benzetilen bir kukla baş aşağı asılmıştı. Türkiye'den peş peşe tepkiler yağarken dünya bu skandala sessiz kaldı. İsveç'in başkenti Stockholm'de gerçekleştirilen skandalın yankıları sürerken ülkeden bir skandal daha geldi. Reuters'in aktardığı bilgiye göre, FETÖ firarisi Bülent Keneş'in ardından iadesi istenilen 4 kişinin daha iadesi reddedildi.

’İsveç NATO üyeliği yoluna mayın döşüyor’ Rezil görüntüler yetmezmiş gibi şimdi de bu! Ülke FETÖ ve PKK’nın yuvasına döndü...

Rusya Ukrayna savaşının ardından NATO'ya üyelik başvurusunda bulunan İsveç ve Finlandiya, Türkye'nin terörle mesafe vetosu ile karşılaşmıştı. Dün İsveç'in başkentinde gerçekleştirilen alçak eylem de Türkiye'nin haklılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Seçilmiş bir Cumhurbaşkanına yönelik rezil saldırıyı dünya görmezden gelirken İsveç'ten bir skandal daha geldi.

’İsveç NATO üyeliği yoluna mayın döşüyor’ Rezil görüntüler yetmezmiş gibi şimdi de bu! Ülke FETÖ ve PKK’nın yuvasına döndü...

İsveç ve Finlandiya NATO üyeliği başvurusunda bulunmasının ardından Türkiye ile Madrid'de üçlü mutabakat imzalamıştı. İsveç ve Finlandiya terörle aralarına mesafe koyacağını taahhüt etmişti.

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’İsveç NATO üyeliği yoluna mayın döşüyor’ Rezil görüntüler yetmezmiş gibi şimdi de bu! Ülke FETÖ ve PKK’nın yuvasına döndü...

Ancak geçtiğimiz gün İsveç Başbakanı önce Ankara'nın tüm taleplerini yerine getiremeyeceklerini söyleyerek "Türkiye bizim yapabileceğimiz şeyleri yaptığımızı teyit etti ama aynı zamanda, yapamayacağımız, yapmak istemediğimiz şeyleri de istediklerini söylüyorlar" çıkışında bulundu.

’İsveç NATO üyeliği yoluna mayın döşüyor’ Rezil görüntüler yetmezmiş gibi şimdi de bu! Ülke FETÖ ve PKK’nın yuvasına döndü...

Ardındna geri adım atarak yanlış anlaşıldığını ifade etti.

’İsveç NATO üyeliği yoluna mayın döşüyor’ Rezil görüntüler yetmezmiş gibi şimdi de bu! Ülke FETÖ ve PKK’nın yuvasına döndü...

Bu açıklamaların yankıları sürerken İsveç'in Başkenti Stockholm'de belediye binasının önünde iğrenç bir eylem gerçekleştirildi. Bu da yetmezmiş gibi İsveç'ten skandal bir karar daha geldi.

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