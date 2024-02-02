Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Katil İsrail’den akılalmaz yöntem: Sivilleri zincirleyip canlı kalkan yaptılar!
Giriş Tarihi: 02.02.2024 10:21 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 10:28

Katil İsrail’den akılalmaz yöntem: Sivilleri zincirleyip canlı kalkan yaptılar!

Gazze'de insanlık tarihinin en acımasız soykırımlarından birini gerçekleştiren İsrail, işkence yöntemlerine her geçen gün yenisini katıyor. Hamas'ı bahane ederek aylardır Filistinli sivilleri katleden İsrail ordusu bu kez Batı Şeria'da uyguladığı insanlık dışı yöntemle hafızalara kazındı. Daha önce sivilleri canlı bomba olarak kullandığı ortaya çıkan İsrail ordusu, bu kez Filistinlileri kendine kalkan yaptı.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Katil İsrail’den akılalmaz yöntem: Sivilleri zincirleyip canlı kalkan yaptılar!

İsrail ordusu, Filistin katliamını her geçen gün genişletiyor. Hamas bahanesi ile Gazze işgal planını devreye sokan İsrail'in sivilleri katletmenin yanı sıra akılalmaz işkence yöntemleri kullandığı sık sık gündeme geliyor.

Katil İsrail’den akılalmaz yöntem: Sivilleri zincirleyip canlı kalkan yaptılar!

KANA SUSAMIŞ ORDU

Esir aldığı sivilleri soyarak sokaklarda bekleten, zorla İsrail'e bağlılıklarını söyleten katiller ordusunun sivillerden canlı bomba yaptığı ortaya çıkmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Katil İsrail’den akılalmaz yöntem: Sivilleri zincirleyip canlı kalkan yaptılar!

Gazze'de alıkoyduğu sivilleri, kentin altında yer alan tünelleri keşfetmekte kullanan İsrail ordusu, karanlık tünellere kamera bağlayıp yolladığı sivillere bomba yüklü kemerler takmıştı.

Katil İsrail’den akılalmaz yöntem: Sivilleri zincirleyip canlı kalkan yaptılar!

SİVİLLERİ KALKAN YAPTILAR

Katliam için Hamas bahanesini aramayı çoktan bırakan İsrail askerlerinin bu kez Batı Şeria'da uyguladığı yöntem kan dondurdu.

Katil İsrail’den akılalmaz yöntem: Sivilleri zincirleyip canlı kalkan yaptılar!

El Cezire tarafından yayınlanan görüntülerde, Batı Şeria'nın Kalandiya köyüne baskın düzenleyen İsrail askerlerinin tutukladığı Filistinlilerin ellerini kelepçeleyip gözlerini bağladığı yer aldı.

Katil İsrail'den akılalmaz yöntem! Sivilleri zincirleyip canlı kalkan yaptılar | Video

SON DAKİKA