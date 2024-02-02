Katil İsrail’den akılalmaz yöntem! Sivilleri zincirleyip canlı kalkan yaptılar | Video

Gazze'de insanlık tarihinin en acımasız soykırımlarından birini gerçekleştiren İsrail, işkence yöntemlerine her geçen gün yenisini katıyor. Hamas’ı bahane ederek aylardır Filistinli sivilleri katleden İsrail ordusu bu kez Batı Şeria’da uyguladığı insanlık dışı yöntemle hafızalara kazındı. Daha önce sivilleri canlı bomba olarak kullandığı ortaya çıkan İsrail ordusu, bu kez Filistinlileri kendine kalkan yaptı.