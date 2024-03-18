Giriş Tarihi: 18.03.2024 09:07
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
09:11
Katillerin gözü döndü! İsrail’den Şifa Hastanesi’ne katliam gibi baskın: Sivilleri acımadan öldürdüler
İsrail Gazze katliamında ateşkes çağrılarını reddederken sivilleri hedef almayı sürdürüyor. Açlığa mahkum ettikleri Gazze halkının yardım almasını engelleyen, sık sık yardım sıralarına ateş açan katil İsrail ordusu bir kez daha hastane baskını gerçekleştirdi. Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskında insanlık dışı bir kıyım yaşandı.