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Haberler Galeri Katillerin gözü döndü! İsrail’den Şifa Hastanesi’ne katliam gibi baskın: Sivilleri acımadan öldürdüler
Giriş Tarihi: 18.03.2024 09:07 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 09:11

Katillerin gözü döndü! İsrail’den Şifa Hastanesi’ne katliam gibi baskın: Sivilleri acımadan öldürdüler

İsrail Gazze katliamında ateşkes çağrılarını reddederken sivilleri hedef almayı sürdürüyor. Açlığa mahkum ettikleri Gazze halkının yardım almasını engelleyen, sık sık yardım sıralarına ateş açan katil İsrail ordusu bir kez daha hastane baskını gerçekleştirdi. Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskında insanlık dışı bir kıyım yaşandı.

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Katillerin gözü döndü! İsrail’den Şifa Hastanesi’ne katliam gibi baskın: Sivilleri acımadan öldürdüler

Gazze'de insanlık dışı bir soykırıma imza atan İsrail ordusu, bir kez daha hastane baskını gerçekleştirdi. İsrail ordu güçlerinin, Gazze'nin batısındaki Eş-Şifa Tıp Kompleksi'ne (Şifa Hastanesi) insansız hava araçları (İHA) ve yoğun silah sesleri eşliğinde baskın düzenledi.

Katillerin gözü döndü! İsrail’den Şifa Hastanesi’ne katliam gibi baskın: Sivilleri acımadan öldürdüler

YARALILARI ACIMADAN KATLETTİLER

İsrail tankları ve askeri araçları, yoğun ateş koruması altında aniden Gazze şehrinin batısındaki bölgelere girerek binlerce yerinden edilmiş, hasta ve yaralının bulunduğu Şifa Hastanesi'ni kuşattı, hastanenin bazı kısımlarını top mermileri ve İHA'lar ile hedef aldı.

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Katillerin gözü döndü! İsrail’den Şifa Hastanesi’ne katliam gibi baskın: Sivilleri acımadan öldürdüler

Baskından önce yerinden edilenlerin bazıları hastaneyi terk etmeyi başarırken, İsrail güçlerinin hastaneyi hedef alması ve içeriye ateş açması yerinden edilmiş kişilerden bazılarının ölümüne ve yaralanmasına neden oldu.

Katillerin gözü döndü! İsrail’den Şifa Hastanesi’ne katliam gibi baskın: Sivilleri acımadan öldürdüler

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, İsrail ordusunun Şifa Tıp Kompleksi'ni (Şifa Hastanesi) tanklarla, insansız hava araçlarıyla (İHA) ve silahlarla basarak içeride ateş açmasını, "İsrail'in sağlık sektörünü ortadan kaldırma ve hastaneleri yok etme yönündeki kasıtlı niyetini doğrulayan" savaş suçu olarak nitelendirdi.

Katillerin gözü döndü! İsrail’den Şifa Hastanesi’ne katliam gibi baskın: Sivilleri acımadan öldürdüler

KATLİAM GİBİ SALDIRI

Gazze'deki hükümetin medya ofisinin Telegram hesabından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, sabahın erken saatlerinden itibaren Şifa Hastanesi'ne tanklar, ağır silahlı askerler ve insansız hava araçlarıyla baskın düzenleyerek hastanenin içinde ateş açmaya başladığı, bunun yaralılar, hastalar ve yerinden edilmiş insanlar arasında korku ve paniğe yol açtığı kaydedildi.

İsrail, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne saldırdı! Ölü ve yaralılar var | Video

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