İsrail, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne saldırdı! Ölü ve yaralılar var | Video 18.03.2024 | 08:57 İsrail ordu güçlerinin, Gazze'nin batısındaki Eş-Şifa Tıp Kompleksi'ne (Şifa Hastanesi) insansız hava araçları (İHA) ve yoğun silah sesleri eşliğinde düzenlediği baskında ölen ve yaralananların olduğu bildirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

AA muhabirinin görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, İsrail tankları ve askeri araçları, yoğun ateş koruması altında aniden Gazze şehrinin batısındaki bölgelere girerek binlerce yerinden edilmiş, hasta ve yaralının bulunduğu Şifa Hastanesi'ni kuşattı, hastanenin bazı kısımlarını top mermileri ve İHA'lar ile hedef aldı.Baskından önce yerinden edilenlerin bazıları hastaneyi terk etmeyi başarırken, İsrail güçlerinin hastaneyi hedef alması ve içeriye ateş açması yerinden edilmiş kişilerden bazılarının ölümüne ve yaralanmasına neden oldu.