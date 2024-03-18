İsrail, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne saldırdı! Ölü ve yaralılar var | Video
İsrail ordu güçlerinin, Gazze'nin batısındaki Eş-Şifa Tıp Kompleksi'ne (Şifa Hastanesi) insansız hava araçları (İHA) ve yoğun silah sesleri eşliğinde düzenlediği baskında ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.
Baskından önce yerinden edilenlerin bazıları hastaneyi terk etmeyi başarırken, İsrail güçlerinin hastaneyi hedef alması ve içeriye ateş açması yerinden edilmiş kişilerden bazılarının ölümüne ve yaralanmasına neden oldu.
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