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Haberler Galeri Kendini yakan ABD askerinin gizemi aydınlandı! Gazze gerçeği intihara götürmüş: Gizli belgelerde ne yazıyordu?
Giriş Tarihi: 28.02.2024 11:39 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 11:44

Kendini yakan ABD askerinin gizemi aydınlandı! Gazze gerçeği intihara götürmüş: Gizli belgelerde ne yazıyordu?

İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde kendini yakan ABD askeri Aaron Bushnell'in ölümünün ardındaki sır perdesi aralanıyor. ABD Hava Kuvvetlerinde aktif görevde olan 25 yaşındaki Aaron Bushnell, İsrail'in Gazze soykırımına lanet yağdırmış, "Soykırıma ortak olmayacağım" diyerek benzin döküp kendini yakmıştı. Ölen Bushnell'in intiharının ardında Gazze ile ilgili gizli belgeler olduğu iddiası, ülke gündemine damga vurdu.

Kendini yakan ABD askerinin gizemi aydınlandı! Gazze gerçeği intihara götürmüş: Gizli belgelerde ne yazıyordu?

İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki olarak kendini ateşe veren ve hayatını kaybeden ABD askeri Aaron Bushnell'in arkadaşı, Bushnell'in kendisine "Filistin'deki soykırıma ABD ordusunun dahil olduğuna" ilişkin belgeler gördüğünü söylediğini öne sürdü.

Kendini yakan ABD askerinin gizemi aydınlandı! Gazze gerçeği intihara götürmüş: Gizli belgelerde ne yazıyordu?

The New York Post'un haberine göre, Bushnell'in arkadaşı olduğu belirtilen bir kişi, hayatını kaybeden askerin, ABD ordusuna dair "gizli bilgileri" öğrenmesinin ardından 24 Şubat'ta kendisini aradığını iddia etti. Ölen askerin arkadaşı, Bushnell'in telefon konuşması sırasında gördüğü bilgilere ilişkin "söylendiğini ve sesinin korkulu olduğunu" savundu.

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Kendini yakan ABD askerinin gizemi aydınlandı! Gazze gerçeği intihara götürmüş: Gizli belgelerde ne yazıyordu?

Bushnell'in Hava Kuvvetlerinde istihbarat verilerini işleme sürecinde görev aldığını belirten arkadaşı, söz konusu verilerden bazılarının İsrail'in Gazze'yi işgaliyle ilgili olduğunu ileri sürdü.

Kendini yakan ABD askerinin gizemi aydınlandı! Gazze gerçeği intihara götürmüş: Gizli belgelerde ne yazıyordu?

Bushnell'in arkadaşı, hayatını kaybeden askerin, "ABD ordusunun Filistin'deki soykırıma dahil olduğuna ve tünellerde askerler olduğuna" ilişkin gördüğü belgeleri kendisine anlattığını iddia ederek, "Bana bölgede birliklerimizin olduğunu ve orada birçok Filistinliyi öldürdüklerini söyledi." ifadesini kullandı.

Kendini yakan ABD askerinin gizemi aydınlandı! Gazze gerçeği intihara götürmüş: Gizli belgelerde ne yazıyordu?

"İNTİHAR ONUN YAPACAĞI BİR ŞEY DEĞİLDİ"

Bushnell'in söz konusu gizli bilgileri kendisiyle neden paylaştığını bilmediğini belirten arkadaşı, hayatını kaybeden askerin daha önce böyle bir şey yapmadığını savundu. Arkadaşı, "İntihar, Aaron'ın yapacağı bir şey değildi." dedi.

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