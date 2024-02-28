Kendini yakan ABD askerinin gizemi aydınlandı! Gazze gerçeği intihara götürmüş: Gizli belgelerde ne yazıyordu?

The New York Post'un haberine göre, Bushnell'in arkadaşı olduğu belirtilen bir kişi, hayatını kaybeden askerin, ABD ordusuna dair "gizli bilgileri" öğrenmesinin ardından 24 Şubat'ta kendisini aradığını iddia etti. Ölen askerin arkadaşı, Bushnell'in telefon konuşması sırasında gördüğü bilgilere ilişkin "söylendiğini ve sesinin korkulu olduğunu" savundu.