Giriş Tarihi: 28.02.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
11:44
Kendini yakan ABD askerinin gizemi aydınlandı! Gazze gerçeği intihara götürmüş: Gizli belgelerde ne yazıyordu?
İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde kendini yakan ABD askeri Aaron Bushnell'in ölümünün ardındaki sır perdesi aralanıyor. ABD Hava Kuvvetlerinde aktif görevde olan 25 yaşındaki Aaron Bushnell, İsrail'in Gazze soykırımına lanet yağdırmış, "Soykırıma ortak olmayacağım" diyerek benzin döküp kendini yakmıştı. Ölen Bushnell'in intiharının ardında Gazze ile ilgili gizli belgeler olduğu iddiası, ülke gündemine damga vurdu.