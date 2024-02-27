Giriş Tarihi: 27.02.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
15:33
Kendini yakarak öldürmüştü: ABD’li askerin son mesajları ortaya çıktı! Arap Baharı vurgusu dikkat çekti
Dünya, İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde kendini yakan ABD askerini konuşuyor. ABD Hava Kuvvetlerinde aktif görevde olan 25 yaşındaki Aaron Bushnell, İsrail'in Gazze soykırımına lanet yağdırmış, "Soykırıma ortak olmayacağım" diyerek benzin döküp kendini yakmıştı. Ölen Bushnell'in son mesajları ortaya çıkarken, Arap Baharı vurgusu da dikkat çekti.