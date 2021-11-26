La Palma’da lavlar önüne çıkan her şeyi böyle küle çevirdi

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda 19 Eylül'den bu yana aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı'ndan korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Yanardağın püskürttüğü lavlar dört koldan denize akmaya başladı.