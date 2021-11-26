La Palma’da lavlar önüne çıkan her şeyi böyle küle çevirdi

Kanarya Adaları'ndaki felaket devam ediyor. La Palma'daki Cumbre Vieja volkanından gelen son videoda lavların önüne gelen her şeyi yuttuğu görüldü. Kanarya Adaları Volkanoloji Enstitüsü, lavların oldukça hızlı bir şekilde ilerlediğini ve 1000 hektarlık alanı küle çevirdiğini söyledi. La Palma'da yanardağ kabusu sürüyor | Video İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda 19 Eylül'den bu yana aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı'ndan korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Yanardağın püskürttüğü lavlar dört koldan denize akmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde La Palma Adası yerel yönetimi, lavların yeni koldan denize akmasıyla başlayan gaz yayılımından dolayı 3 binden fazla kişiyi etkileyecek şekilde dört yerleşim yerinde sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini duyurdu. Kanarya Adaları Volkanik Acil Durum Planlama Kurumu da hava kirliliğinin artması ve gaz yayılımından dolayı halka zorunlu kalmadıkça evlerinden dışarı çıkmaması, pencere ve kapıları kapalı tutması tavsiyesinde bulundu. Diğer yandan Avrupa Birliği Uydu Görüntüleme Sistemi'nin güncellediği verilerde, volkandan çıkan lavların bölgede kapladığı alanın 1065 hektara çıktığı belirtildi. Lavlar, büyük çoğunluğu ev olmak üzere 2 bin 651 binanın yıkılmasına, 95 binada ise kısmi hasara neden oldu.