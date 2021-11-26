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Haberler Galeri La Palma'da lavlar önüne çıkan her şeyi böyle küle çevirdi
Giriş Tarihi: 26.11.2021 16:01 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 16:06

La Palma'da lavlar önüne çıkan her şeyi böyle küle çevirdi

La Palma'da felaketin boyutu artarak devam ediyor. Patlayan volkandan çıkan lavların önüne çıkan her şeyi küle çevirdiği görüntüler korkuttu.

La Palma’da lavlar önüne çıkan her şeyi böyle küle çevirdi

Kanarya Adaları'ndaki felaket devam ediyor. La Palma'daki Cumbre Vieja volkanından gelen son videoda lavların önüne gelen her şeyi yuttuğu görüldü.

La Palma’da lavlar önüne çıkan her şeyi böyle küle çevirdi

Kanarya Adaları Volkanoloji Enstitüsü, lavların oldukça hızlı bir şekilde ilerlediğini ve 1000 hektarlık alanı küle çevirdiğini söyledi.

La Palma'da yanardağ kabusu sürüyor | Video

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La Palma’da lavlar önüne çıkan her şeyi böyle küle çevirdi

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda 19 Eylül'den bu yana aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı'ndan korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Yanardağın püskürttüğü lavlar dört koldan denize akmaya başladı.

La Palma’da lavlar önüne çıkan her şeyi böyle küle çevirdi

Geçtiğimiz günlerde La Palma Adası yerel yönetimi, lavların yeni koldan denize akmasıyla başlayan gaz yayılımından dolayı 3 binden fazla kişiyi etkileyecek şekilde dört yerleşim yerinde sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini duyurdu.

La Palma’da lavlar önüne çıkan her şeyi böyle küle çevirdi

Kanarya Adaları Volkanik Acil Durum Planlama Kurumu da hava kirliliğinin artması ve gaz yayılımından dolayı halka zorunlu kalmadıkça evlerinden dışarı çıkmaması, pencere ve kapıları kapalı tutması tavsiyesinde bulundu.

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