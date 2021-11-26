Video Dünya La Palma'da yanardağ kabusu sürüyor | Video
La Palma'da yanardağ kabusu sürüyor | Video

La Palma'da yanardağ kabusu sürüyor | Video

26.11.2021 | 15:48

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İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'ndaki aktif Cumbre Vieja Yanardağı, lav püskürtmeye devam ediyor.

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