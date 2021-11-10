Giriş Tarihi: 10.11.2021 11:53Güncelleme Tarihi: 10.11.2021 11:54
Mars'ta doğduğunu iddia etti! Anlattıkları tüyler ürpertti!
Mars, insanlığın bir sonraki hedefi konumunda. NASA, ESA, SpaceX ve daha birçok kurum, şirketin Kızıl Gezegen'le ilgili projeleri var. NASA'nın Perseverance keşif aracı, Mars'ta bir zamanlar yaşam olup olmadığıyla ilgili kanıtlar arıyor. Diğer yandan Çin'in Zhurong aracı da Mars yüzeyinde keşif yapıyor. Önümüzdeki yıllarda Kızıl Gezegen'e insan gönderilmesi, hatta hem yüzeyinde hem de yörüngesinde araştırma istasyonu kurulması planlanıyor. Bir yandan bu gelişmeler konuşulurken, diğer yandan Mars hakkında ilginç iddialar da gündeme geliyor. Rusya'da yaşayan 24 yaşındaki Boriska Kipriyanovich, önceki yaşamında Mars'ta doğduğunu ve gezegende karşı karşıya gelen iki grup arasın