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Giriş Tarihi: 10.11.2021 11:53 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021 11:54

Mars'ta doğduğunu iddia etti! Anlattıkları tüyler ürpertti!

Mars, insanlığın bir sonraki hedefi konumunda. NASA, ESA, SpaceX ve daha birçok kurum, şirketin Kızıl Gezegen'le ilgili projeleri var. NASA'nın Perseverance keşif aracı, Mars'ta bir zamanlar yaşam olup olmadığıyla ilgili kanıtlar arıyor. Diğer yandan Çin'in Zhurong aracı da Mars yüzeyinde keşif yapıyor. Önümüzdeki yıllarda Kızıl Gezegen'e insan gönderilmesi, hatta hem yüzeyinde hem de yörüngesinde araştırma istasyonu kurulması planlanıyor. Bir yandan bu gelişmeler konuşulurken, diğer yandan Mars hakkında ilginç iddialar da gündeme geliyor. Rusya'da yaşayan 24 yaşındaki Boriska Kipriyanovich, önceki yaşamında Mars'ta doğduğunu ve gezegende karşı karşıya gelen iki grup arasın

Mars’ta doğduğunu iddia etti! Anlattıkları tüyler ürpertti!

Volgograd kentinde yaşayan Boriska Kipriyanovich isimli gencin anlattıkları yeniden gündem oldu. Bebekliğinden bu yana süper zeka olarak adlandırılan genç, daha önce Mars'ta yaşadığını ve ikinci doğumunda Mars'ta değil Dünya'da doğduğunu iddia etti.

Mars’ta doğduğunu iddia etti! Anlattıkları tüyler ürpertti!

Ailesi, Kipriyanovich'in küçük yaşlardan beri yüksek zekalı olduğunu bildiklerini ve çocuklarının çok erken konuşmaya başladığını anlattı. 1 yaşından bu yana Mars'la ilgili hikayeler anlattığı belirtilen çocuk, daha önce Mars'ta yaşadığını söyledi.

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Mars’ta doğduğunu iddia etti! Anlattıkları tüyler ürpertti!

Boriska Kipriyanovich, Mars'ta yaşadıklarını çok iyi hatırladığını ve Kızıl Gezegen'de iki grup arasındaki nükleer savaşın büyük yıkım yarattığını anlattı. Kipriyanovich, savaş sırasında çok kişinin vurulduğunu ancak hala hayatta kalanlar olduğunu öne sürdü.

Mars’ta doğduğunu iddia etti! Anlattıkları tüyler ürpertti!

Kipriyanovich, Kızıl Gezegen'le ilgili daha da korkunç bilgiler verdi. Buna göre Mars'ta yaşayanların ev ve silah yapmayı öğrendiğini ancak onların kendisini şimdilik göstermeye niyetli olmadığını dile getirdi.

Mars’ta doğduğunu iddia etti! Anlattıkları tüyler ürpertti!

Kipriyanovich, "Mars'takiler karbondioksit soluyarak hayatta kalıyorlar. Dünya'ya geldiklerinde ise hayatta kalabilmeleri için yanlarında bir miktar karbondioksit getirmeleri gerekecek" dedi.

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