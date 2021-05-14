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Giriş Tarihi: 14.05.2021 17:04 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 17:05

'da Erdoğan sesleri

İşgal altındaki 'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan 'da kılınan cuma namazı sonrası düzenlenen gösteride Filistinliler, Başkan 'a 'ne askeri destek çağrısı yaptı.

AA
Mescid-i Aksa'da Erdoğan sesleri

Filistinliler, Harem-i Şerif'te kılınan cuma namazı sonrası, 'daki Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra arasındaki revakların altında abluka altındaki 'ne destek gösterisi düzenledi.

Mescid-i Aksa'da Erdoğan sesleri

Filistin ve Tevhid bayraklarının açıldığı gösteride, tekbirler ile Hamas lehine ve İsrail karşıtı sloganlar atıldı. Yüzlerce Filistinlinin katıldığı gösteride, ayrıca Başkan Erdoğan'a Gazze'ye askeri destek çağrısı yapıldı.

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Mescid-i Aksa'da Erdoğan sesleri

Cuma hutbesinde ve 'daki olaylar ele alındı Kudüs ve Filistin Eski Müftüsü Şeyh İkrime Sabri, okuduğu cuma hutbesinde Mescid-i Aksa'nın İsrail'in 'ü işgal ettiği 1967'den bu yana bu kadar saldırıya maruz kalmadığını vurguladı.

Mescid-i Aksa'da "Erdoğan" sloganları | Video

Mescid-i Aksa'da Erdoğan sesleri

Şeyh Sabri, 'nın sadece Müslümanlara ait olduğunu ve "işgal devletinin" buradan elini çekmesi gerektiğini söyledi.

Mescid-i Aksa'da Erdoğan sesleri

İsrail'in abluka altındaki 'ne düzenlediği saldırıya da dikkati çeken Şeyh Sabri, saldırının durdurulması gerektiğini kaydetti.

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