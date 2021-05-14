Mescid-i Aksa'da Erdoğan sesleri

Cuma hutbesinde Gazze Şeridi ve Mescid-i Aksa'daki olaylar ele alındı Kudüs ve Filistin Eski Müftüsü Şeyh İkrime Sabri, okuduğu cuma hutbesinde Mescid-i Aksa'nın İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği 1967'den bu yana bu kadar saldırıya maruz kalmadığını vurguladı.

Mescid-i Aksa'da "Erdoğan" sloganları | Video