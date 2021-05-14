Video Dünya Mescid-i Aksa’da "Erdoğan" sloganları | Video

Mescid-i Aksa’da "Erdoğan" sloganları | Video

Mescid-i Aksa’da
14.05.2021 | 16:50

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Filistinliler, Harem-i Şerif’te kılınan cuma namazı sonrası, Mescid-i Aksa’daki Kıble Mescidi ile Kubbetu’s Sahra arasındaki revakların altında abluka altındaki Gazze Şeridi’ne destek gösterisi düzenledi. Filistin ve Tevhid bayraklarının açıldığı gösteride, tekbirler ile Hamas lehine ve İsrail karşıtı sloganlar atıldı.Yüzlerce Filistinlinin katıldığı gösteride, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Gazze’ye askeri destek çağrısı yapıldı.

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