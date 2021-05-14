Mescid-i Aksa’da "Erdoğan" sloganları | Video

Mescid-i Aksa’da "Erdoğan" sloganları | Video
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Mescid-i Aksa’da "Erdoğan" sloganları | Video 14.05.2021 | 16:50
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İsrail Başbakanı Netanyahu'yu çıldırtan video! 14.05.2021 | 10:48
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İsrail Gazze'yi bu sabah da vurdu | Video 12.05.2021 | 10:48
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İsrail Başbakanı Netanyahu, Lod'da OHAL ilan etti 12.05.2021 | 08:35
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İsrail güçleri bu kez de El Halil’de Filistinlilere saldırdı: 28 yaralı 11.05.2021 | 14:30
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Filistinliler, Harem-i Şerif’te kılınan cuma namazı sonrası, Mescid-i Aksa’daki Kıble Mescidi ile Kubbetu’s Sahra arasındaki revakların altında abluka altındaki Gazze Şeridi’ne destek gösterisi düzenledi. Filistin ve Tevhid bayraklarının açıldığı gösteride, tekbirler ile Hamas lehine ve İsrail karşıtı sloganlar atıldı.Yüzlerce Filistinlinin katıldığı gösteride, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Gazze’ye askeri destek çağrısı yapıldı.