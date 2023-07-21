NASA’dan altın asteroide keşif! Dünyadaki herkesi milyarder yapabilir

NASA, akıllara durgunluk veren bir asteroidi keşfetmeyi planlıyor. Bu asteroit muazzam derecede ilginç; çünkü değeri 10 katrilyon dolar. NASA'nın Psyche ismini verdiği asteroit, Mars ve Jüpiter'in yörüngeleri arasında bulunan ve Güneş'in yörüngesinde dönen 140 mil genişliğinde bir gök cismi. Bilim insanları yaptıkları araştırmada karasal gezegenin derinliklerinde metalik maddelerin olduğu ve değerli metallarin yer aldığını keşfetti. Araştırmalara göre Psyche'nin çekirdeği 10 katrilyon dolar değerindeki demir, nikel ve altından oluşuyor. Uzmanlara göre bu para dünyadaki herkesi milyarder yapmaya yeter. NASA, 5 Ekim'de asterodin çekirdeğinin ve kendisinin nasıl oluştuğunu öğrenebilmek için gök cismine bir araç gönderecek. Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılması planlanan uzay aracının görev süresinin 6 yıl olduğu ifade edildi.