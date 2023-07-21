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Giriş Tarihi: 21.07.2023 12:48 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 12:48

NASA'dan altın asteroide keşif! Dünyadaki herkesi milyarder yapabilir

NASA, dünyadaki herkesi milyarder etmeye yetecek kadar değerli bir asteroidi keşfetmeye hazırlanıyor. Psyche isimli asteroidin 10 katrilyon dolar değerinde olduğu ifade edildi.

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NASA’dan altın asteroide keşif! Dünyadaki herkesi milyarder yapabilir

NASA, akıllara durgunluk veren bir asteroidi keşfetmeyi planlıyor. Bu asteroit muazzam derecede ilginç; çünkü değeri 10 katrilyon dolar.

NASA’dan altın asteroide keşif! Dünyadaki herkesi milyarder yapabilir

NASA'nın Psyche ismini verdiği asteroit, Mars ve Jüpiter'in yörüngeleri arasında bulunan ve Güneş'in yörüngesinde dönen 140 mil genişliğinde bir gök cismi.

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NASA’dan altın asteroide keşif! Dünyadaki herkesi milyarder yapabilir

Bilim insanları yaptıkları araştırmada karasal gezegenin derinliklerinde metalik maddelerin olduğu ve değerli metallarin yer aldığını keşfetti.

NASA’dan altın asteroide keşif! Dünyadaki herkesi milyarder yapabilir

Araştırmalara göre Psyche'nin çekirdeği 10 katrilyon dolar değerindeki demir, nikel ve altından oluşuyor. Uzmanlara göre bu para dünyadaki herkesi milyarder yapmaya yeter.

NASA’dan altın asteroide keşif! Dünyadaki herkesi milyarder yapabilir

NASA, 5 Ekim'de asterodin çekirdeğinin ve kendisinin nasıl oluştuğunu öğrenebilmek için gök cismine bir araç gönderecek.

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