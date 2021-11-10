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Haberler Galeri NASA'dan flaş açıklama! Ay'a insanlı uçuş ertelendi
Giriş Tarihi: 10.11.2021 15:54 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021 15:55

NASA'dan flaş açıklama! Ay'a insanlı uçuş ertelendi

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA uzun zamandan beridir Ay'a geri dönüş projesi olan Artemis üstünde çalışıyor. NASA, proje kapsamında Ay'a iniş aracı için ihale düzenlemiş ve ihaleyi Elon Musk'ın şirketi SpaceX kazanmıştı. Ancak Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin buna karşı çıkmış ve NASA'yı dava etmişti. Davayı NASA kazandı. Son günlerde bu davanın sonucu konuşulurken ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'den bir flaş bir açıklama geldi. NASA, Ay'a insan gönderme programı Artemis III misyonunun 2025'e ertelendiğini bildirdi.

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NASA’dan flaş açıklama! Ay’a insanlı uçuş ertelendi

NASA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün Amerika'nın ay keşif planlarının zorluklarını ve ilerleme sürecini değerlendiren NASA, Ay'da keşif yapma ve Mars'a astronot gönderme konusundaki uzun vadeli taahhüdünü yineledi.

NASA’dan flaş açıklama! Ay’a insanlı uçuş ertelendi

NASA'nın Artemis uzay misyonu kapsamında 2024'e kadar Ay'a insanlı uzay uçuşlarının gerçekleşmesi planlanıyordu ancak Ay'a astronot gönderme konusundaki ertelemelerde Blue Origin uzay uçuşu firması ile bu yılın başlarında açılan davanın da etkisi olduğu belirtildi.

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NASA’dan flaş açıklama! Ay’a insanlı uçuş ertelendi

Dava nedeniyle NASA ile SpaceX uzay uçuşu firması arasındaki iletişimin kesintiye uğradığı aktarıldı. NASA Yöneticisi Bill Nelson, federal mahkemenin NASA'nın insan iniş sistemi için kaynak seçim sürecini kapsamlı bir şekilde değerlendirmesinin ardından, yeniden SpaceX ile Ay'a iniş sözleşmesi üzerinde çalışmaya devam edileceğini bildirdi.

NASA’dan flaş açıklama! Ay’a insanlı uçuş ertelendi

Ay'a gidişin mümkün olduğunca çabuk ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesinin öncelikleri olduğunu aktaran Nelson, Artemis III misyonu çerçevesinde Ay'a ilk insanın geri dönüşünün 2025'ten daha erken olmayacağını söyledi.

NASA’dan flaş açıklama! Ay’a insanlı uçuş ertelendi

NASA, Yunan Ay tanrıçası "Artemis"in adının verildiği keşif görevi kapsamında 2024'e kadar Ay'a insanlı seferler düzenlemeyi amaçlıyordu. Geçen ay "Artemis" keşif görevi kapsamında Şubat 2022'de Ay'a insansız uçuş gerçekleştirilmesinin planlandığı açıklanmıştı.

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