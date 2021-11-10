Giriş Tarihi: 10.11.2021 15:54Güncelleme Tarihi: 10.11.2021 15:55
NASA'dan flaş açıklama! Ay'a insanlı uçuş ertelendi
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay DairesiNASA uzun zamandan beridir Ay'a geri dönüş projesi olan Artemis üstünde çalışıyor. NASA, proje kapsamında Ay'a iniş aracı için ihale düzenlemiş ve ihaleyi Elon Musk'ın şirketi SpaceX kazanmıştı. Ancak Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin buna karşı çıkmış ve NASA'yı dava etmişti. Davayı NASA kazandı. Son günlerde bu davanın sonucu konuşulurken ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'den bir flaş bir açıklama geldi. NASA, Ay'a insan gönderme programı Artemis III misyonunun 2025'e ertelendiğini bildirdi.