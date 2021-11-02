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Haberler Galeri NASA'dan flaş uzaylı açıklaması! Eğer dünya dışı yaşam keşfedilirse...
Giriş Tarihi: 02.11.2021 14:52 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 14:59

NASA'dan flaş uzaylı açıklaması! Eğer dünya dışı yaşam keşfedilirse...

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA yıllardan beridir komplo teorisyenlerinin hedefinde yer alıyor. UFO avcıları, NASA'nın uzaylılara ait kanıtlar bulduğunu, ancak bunları sakladığını düşünüyor. Hatta Mars keşif aracı Perseverance'ın gerçek görevinin uzaylılardan kalanları araştırmak olduğunu ileri sürüyorlar. Bu tartışmalar sürerken, NASA'nın önde gelen bilim insanlarından uzaylılarla ilgili flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...

NASA’dan flaş uzaylı açıklaması! Eğer dünya dışı varlıklar keşfedilirse...

Son aylarda uzaylılar ve UFO'lar gündemde kendine yer bulunuyor. Pentagon'un UFO raporu, NASA başkanının uzaylı açıklamaları, ABD'nin eski başkanları Clinton ve Obama'nın uzaylılar hakkındaki konuşmaları yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti. Komplo teorisyenlerinin uçuk iddiaları da ortalığı iyice karıştırmıştı. NASA'da görevli uzmanları dünya dışı yaşamla ilgili açıklama yaptı.

NASA’dan flaş uzaylı açıklaması! Eğer dünya dışı varlıklar keşfedilirse...

NASA'nın kıdemli bilim insanlarından biri olan James Green, Nature dergisinde yayınlanan ve araştırmacıları uzaylıların kanıtlarını bildirmek için bir çerçeve oluşturmaya çağıran yeni bir makalenin ortak yazarlığını yaptı.

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NASA’dan flaş uzaylı açıklaması! Eğer dünya dışı varlıklar keşfedilirse...

Makalede yazarlar, dünya dışı yaşamın herhangi bir bulgusunu açıkça iletmenin yanı sıra, ortaya çıktığında halk için net beklentiler oluşturmanın ve erken kanıtlardaki belirsizliği doğru bir şekilde ifade etmenin önemini vurguladı.

NASA’dan flaş uzaylı açıklaması! Eğer dünya dışı varlıklar keşfedilirse...

Makalede, "Uzay bilimlerinde yaşam algılama hedefleri giderek daha fazla öne çıkarken, çeşitli, karmaşık ve sansasyonel olma potansiyeli yüksek bir konuda bilginin nasıl iletileceği konusunda bir topluluk diyaloğu açmak esastır" denildi.

NASA’dan flaş uzaylı açıklaması! Eğer dünya dışı varlıklar keşfedilirse...

Green ve diğer yazarlar, keşfedilebilecek herhangi bir kanıtın değerlendirilmesine yardımcı olmak için yaşam tespiti (CoLD) ölçeği önermekte. Ölçeğin kendisi bir merdiven gibi yedi farklı seviye içerir. Her seviye, bir sonraki adıma geçmeden önce karşılanması gereken bir kriterdir.

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