NASA'dan flaş uzaylı açıklaması! Eğer dünya dışı yaşam keşfedilirse...

Green ve diğer yazarlar, keşfedilebilecek herhangi bir kanıtın değerlendirilmesine yardımcı olmak için yaşam tespiti (CoLD) ölçeği önermekte. Ölçeğin kendisi bir merdiven gibi yedi farklı seviye içerir. Her seviye, bir sonraki adıma geçmeden önce karşılanması gereken bir kriterdir.