Giriş Tarihi: 02.11.2021 14:52Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 14:59
NASA'dan flaş uzaylı açıklaması! Eğer dünya dışı yaşam keşfedilirse...
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA yıllardan beridir komplo teorisyenlerinin hedefinde yer alıyor. UFO avcıları, NASA'nın uzaylılara ait kanıtlar bulduğunu, ancak bunları sakladığını düşünüyor. Hatta Mars keşif aracı Perseverance'ın gerçek görevinin uzaylılardan kalanları araştırmak olduğunu ileri sürüyorlar. Bu tartışmalar sürerken, NASA'nın önde gelen bilim insanlarından uzaylılarla ilgili flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...