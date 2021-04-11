HaberlerGaleriNASA'dan kötü haber geldi, Mars helikopteri Ingenuity'nin ilk uçuşu ertelendi! Ingenuity ne zaman uçacak?
Giriş Tarihi: 11.04.2021 09:29Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 09:33
NASA'dan kötü haber geldi, Mars helikopteri Ingenuity'nin ilk uçuşu ertelendi! Ingenuity ne zaman uçacak?
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay DairesiNASA'dan kötü haber geldi. Mars helikopteri Ingenuity'nin ilk uçuşu yeniden ertelendi. Normalde Ingenuity, 8 Nisan'da uçuş yapacaktı, ancak bu uçuş 11 Nisan'a ertelenmişti. Ingenuity'nin ilk uçuşu ne zaman olacak? Dünyanın merakla beklediği bu olay neden ertelendi? NASA ne dedi? İşte konuyla ilgili tüm detaylar...