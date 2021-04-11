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Haberler Galeri NASA'dan kötü haber geldi, Mars helikopteri Ingenuity'nin ilk uçuşu ertelendi! Ingenuity ne zaman uçacak?
Giriş Tarihi: 11.04.2021 09:29 Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 09:33

'dan kötü haber geldi, helikopteri 'nin ilk uçuşu ertelendi! Ingenuity ne zaman uçacak?

'dan kötü haber geldi. helikopteri 'nin ilk uçuşu yeniden ertelendi. Normalde Ingenuity, 8 Nisan'da uçuş yapacaktı, ancak bu uçuş 11 Nisan'a ertelenmişti. Ingenuity'nin ilk uçuşu ne zaman olacak? Dünyanın merakla beklediği bu olay neden ertelendi? NASA ne dedi? İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

NASA'dan kötü haber geldi, Mars helikopteri Ingenuity'nin ilk uçuşu ertelendi! Ingenuity ne zaman uçacak?

veya kısaca bilinen adıyla , helikopterinin ilk uçuşu için son hazırlıkları yapıyordu. NASA uçuşla ilgili hazırlıklarda neredeyse her gün paylaşım gerçekleştiriyor ve bilgi veriyordu. Uzay dairesi son olarak 'nin pervanelerini bile çalıştırmıştı. Fakat NASA'dan Mars'taki tarihi ilk uçuş için kötü haber geldi. Ingenuity'nin ilk uçuşu yeniden ertelendi.

NASA'dan kötü haber geldi, Mars helikopteri Ingenuity'nin ilk uçuşu ertelendi! Ingenuity ne zaman uçacak?

INGENUITY'NİN İLK UÇUŞU NE ZAMAN?

, ilk uçuşun 14 Nisan Çarşamba gününden önce olmayacağını açıkladı.

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NASA'dan kötü haber geldi, Mars helikopteri Ingenuity'nin ilk uçuşu ertelendi! Ingenuity ne zaman uçacak?

INGENUITY'NİN İLK UÇUŞU NEDEN ERTELENDİ?

'daki yetkililer yaptığı açıklamada, 'nin pervanelerinin çalıştırıldığı zaman güvenlik uyarısı aldıklarını ve bu yüzden ilk uçuşun ertelendiğini duyurdu.

NASA'dan kötü haber geldi, Mars helikopteri Ingenuity'nin ilk uçuşu ertelendi! Ingenuity ne zaman uçacak?

, 'nin yeniden test edileceğini belirtti. Uzay dairesi daha önceki açıklamalarında da Ingenuity ekibinin, ayarlamalar ve ön kontroller yaptıkça ilk uçuş tarihinin değişebileceğini de söylemişti.

NASA'dan kötü haber geldi, Mars helikopteri Ingenuity'nin ilk uçuşu ertelendi! Ingenuity ne zaman uçacak?

INGENUITY'NİN GÖREVİ NEDİR?

Perseverance'ın macerasına eşlik eden küçük arkadaşı 'nin uçuş yapmak dışında bir görevi yok. , helikopter sayesinde Mars atmosferinin uçuşa elverişli olup olmayacağını anlayacak.

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