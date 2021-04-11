NASA'dan kötü haber geldi, Mars helikopteri Ingenuity'nin ilk uçuşu ertelendi! Ingenuity ne zaman uçacak?

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi veya kısaca bilinen adıyla NASA, Mars helikopterinin ilk uçuşu için son hazırlıkları yapıyordu. NASA uçuşla ilgili hazırlıklarda neredeyse her gün paylaşım gerçekleştiriyor ve bilgi veriyordu. Uzay dairesi son olarak Ingenuity'nin pervanelerini bile çalıştırmıştı. Fakat NASA'dan Mars'taki tarihi ilk uçuş için kötü haber geldi. Ingenuity'nin ilk uçuşu yeniden ertelendi.