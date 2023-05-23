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Giriş Tarihi: 23.05.2023 10:14 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 10:21

New York'ta Türkevi'ne alçak saldırıda şoke eden detaylar! Skandalın perde arkası ortaya çıktı

Son dakika haberleriABD'nin New York kentinde yer alan Türkevi'ne dün alçak bir saldırı gerçekleştirildi. Türk BM Daimi Misyonu ve Başkonsolosluğu'nun da bulunduğu Türkevi'ne yönelik saldırıda binanın ön camları levyeyle paramparça edildi. Saldırı başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere resmi makamlar tarafından şiddetle kınanırken olayın perde arkasına ilişkin ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Saldırıda New York polisinin ihmali gündeme bomba gibi düşerken, saldırganın görüntüleri de paylaşıldı.

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New York’ta Türkevi’ne alçak saldırıda şoke eden detaylar! Skandalın perde arkası ortaya çıktı

Son dakika haberleri… Dün ABD'nin New York kentinde yer alan Türkevi'ne yönelik yapılan saldırı dünya gündemine oturdu. Türk BM Daimi Misyonu ve Başkonsolosluğu'nun da bulunduğu, bunun yanı sıra Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ikinci turu için oy verme işleminin de gerçekleştirildiği binaya yönelik alçak saldırıya ilişkin yeni detaylar gündeme düştü. Olayda yaşanan güvenlik açığına ilişkin bilgileri ABD basını servis etti.

New York’ta Türkevi’ne alçak saldırıda şoke eden detaylar! Skandalın perde arkası ortaya çıktı

SALDIRI ANBEAN KAMERADA

Edinilen bilgiye göre, saat 03.14'te kimliği bilinmeyen bir kişi, elinde demir levyeyle binanın alt katındaki camları hedef aldı. Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, sabaha karşı Türkevi'ne yönelik saldırıda sadece hasar meydana geldiğini, yaralanan olmadığını bildirdi. Kişinin Türkevi'nin 46. Sokak üzerinde bulunan cephesine yaklaşarak elinde bulunan demir levyeyle Türkevi'nin Konsolosluk giriş kapıları ve camlarına vurma suretiyle zarar verdiğini kaydetti.

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New York’ta Türkevi’ne alçak saldırıda şoke eden detaylar! Skandalın perde arkası ortaya çıktı

Söz konusu saldırı sonucu Konsolosluk kapısının iki camı ile 10 adet cephe camı olmak üzere toplam 12 camın hasar gördüğünü aktaran Özgür, "Olay anında New York Polis Teşkilatına anında haber verilmiş ve polis ekibinin olay mahalline gelmesi sağlanmıştır.

New York'taki Türkevi'ne saldırı anı kamerada | Video

New York’ta Türkevi’ne alçak saldırıda şoke eden detaylar! Skandalın perde arkası ortaya çıktı

Kimliği belirsiz fail, saldırıda kullandığı demir levyeyi arkasında bırakarak uzaklaşmıştır. Failin belirlenerek yakalanmasının beklendiğini yerel makamlara aktardık. " ifadelerini kullandı. Özgür, "Olayda maddi hasar dışında herhangi bir yaralanan olmamıştır." bilgisini paylaştı.

New York’ta Türkevi’ne alçak saldırıda şoke eden detaylar! Skandalın perde arkası ortaya çıktı

OY VERME İŞLEMİ DEVAM EDECEK

Başkonsolosluğun yerel makamlar ile işbirliğinin devam ettiğini ifade eden Özgür, söz konusu saldırının Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işlemini etkilemeyeceğini kaydetti.

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