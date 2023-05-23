Giriş Tarihi: 23.05.2023 10:14 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 10:21

New York'ta Türkevi'ne alçak saldırıda şoke eden detaylar! Skandalın perde arkası ortaya çıktı

Son dakika haberleri… ABD'nin New York kentinde yer alan Türkevi'ne dün alçak bir saldırı gerçekleştirildi. Türk BM Daimi Misyonu ve Başkonsolosluğu'nun da bulunduğu Türkevi'ne yönelik saldırıda binanın ön camları levyeyle paramparça edildi. Saldırı başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere resmi makamlar tarafından şiddetle kınanırken olayın perde arkasına ilişkin ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Saldırıda New York polisinin ihmali gündeme bomba gibi düşerken, saldırganın görüntüleri de paylaşıldı.