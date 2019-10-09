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'nun en güçlü ülkeleri! Amerikan sitesine göre Türkiye...

Barış Pınarı Harekatı başlıyor. Türkiye Suriye'nin kuzeyindeki operasyon için startı verdi. Daha önce Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı gibi operasyonlarla ve /'ya bölgeyi dar eden Türk Silahlı Kuvvetleri'nde hedef Fırat'ın doğusu. Başkan bu konuda son noktayı koydu. Dünya merakla Türkiye'nin neler yapacağına kilitlenmiş durumda. Öte yandan ünlü amerikan savaş gücü karşılaştırma sitesi Globalfirepower'in verilerine göre 'nun en güçlü devletleri belirlendi. Peki sıralamada hangi ülkeler var? Türkiye'nin listedeki yeri neresi? Bakın Amerikan sitesi Türkiye'nin gücünü nasıl gösterdi!

Giriş Tarihi: 09.10.2019 10:24 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019 11:20
Ortadoğu'nun en güçlü ülkeleri! Amerikan sitesine göre Türkiye...

'nun en güçlü ordusuna sahip ülkeler hangileri? İşte o liste!

Ortadoğu'nun en güçlü ülkeleri! Amerikan sitesine göre Türkiye...

15- Lübnan.

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Ortadoğu'nun en güçlü ülkeleri! Amerikan sitesine göre Türkiye...

14- Katar.

Ortadoğu'nun en güçlü ülkeleri! Amerikan sitesine göre Türkiye...

13- Bahreyn.

Ortadoğu'nun en güçlü ülkeleri! Amerikan sitesine göre Türkiye...

12- Kuveyt.

Ortadoğu'nun en güçlü ülkeleri! Amerikan sitesine göre Türkiye...

11-Umman.

Ortadoğu'nun en güçlü ülkeleri! Amerikan sitesine göre Türkiye...

10- Ürdün.

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