Ortadoğu'nun en güçlü ülkeleri! Amerikan sitesine göre Türkiye...
Ortadoğu'nun en güçlü ülkeleri! Amerikan sitesine göre Türkiye...
Barış Pınarı Harekatı başlıyor. Türkiye Suriye'nin kuzeyindeki operasyon için startı verdi. Daha önce Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı gibi operasyonlarla DEAŞ ve YPG/PKK'ya bölgeyi dar eden Türk Silahlı Kuvvetleri'nde hedef Fırat'ın doğusu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu konuda son noktayı koydu. Dünya merakla Türkiye'nin neler yapacağına kilitlenmiş durumda. Öte yandan ünlü amerikan savaş gücü karşılaştırma sitesi Globalfirepower'in verilerine göre Ortadoğu'nun en güçlü devletleri belirlendi. Peki sıralamada hangi ülkeler var? Türkiye'nin listedeki yeri neresi? Bakın Amerikan sitesi Türkiye'nin gücünü nasıl gösterdi!
Giriş Tarihi: 09.10.2019
10:24
Güncelleme Tarihi: 09.10.2019
11:20