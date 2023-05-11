Giriş Tarihi: 11.05.2023 10:55 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 11:04

Popstarla uygunsuz görüntüleri ifşa olmuştu! Finlandiya Başbakanı Sanna Marin’den flaş karar!

Dünyanın en genç başbakanı olarak bilinen Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in başı dertten kurtulmuyor. Geçtiğimiz yaz aylarında ülkenin en ünlü popstarı Olavi Uusivirta ile bir gece klübünde çekilen dans görüntüleri ifşa olmuştu. Evli ve bir çocuğu olan 37 yaşındaki Marin her ne kadar "Sadece arkadaşız" açıklaması yapsa da art arda gelen parti skandalları ve uyuşturucu iddiaları, Marin'in hem siyasi kariyerine hem de evliliğine gölge düşürdü. Siyaseti bırakacağını açıklayan Marin bu kez 19 yıldır beraber olduğu kocasıyla ilgili flaş açıklamada bulundu.