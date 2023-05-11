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Giriş Tarihi: 11.05.2023 10:55 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 11:04

Popstarla uygunsuz görüntüleri ifşa olmuştu! Finlandiya Başbakanı Sanna Marin’den flaş karar!

Dünyanın en genç başbakanı olarak bilinen Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in başı dertten kurtulmuyor. Geçtiğimiz yaz aylarında ülkenin en ünlü popstarı Olavi Uusivirta ile bir gece klübünde çekilen dans görüntüleri ifşa olmuştu. Evli ve bir çocuğu olan 37 yaşındaki Marin her ne kadar "Sadece arkadaşız" açıklaması yapsa da art arda gelen parti skandalları ve uyuşturucu iddiaları, Marin'in hem siyasi kariyerine hem de evliliğine gölge düşürdü. Siyaseti bırakacağını açıklayan Marin bu kez 19 yıldır beraber olduğu kocasıyla ilgili flaş açıklamada bulundu.

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Popstarla uygunsuz görüntüleri ifşa olmuştu! Finlandiya Başbakanı Sanna Marin’den flaş karar!

Finlandiya'nın partilemesiyle ünlü Başbakanı Sanna Marin artık siyasi kimliğiyle değil, özel hayatıyla anılıyor. Geçtiğimiz yaz aylarında art arda parti ve dans videoları ortaya çıkan Marin, alkollü olduğu görülen videolar sonrası uyuşturucu kullandığı iddiasıyla da konuşulmuştu.

Popstarla uygunsuz görüntüleri ifşa olmuştu! Finlandiya Başbakanı Sanna Marin’den flaş karar!

Görev süresi yakında sona erecek olan Başbakan Sanna Marin, Sosyal Demokrat Parti liderliğinden istifa edeceğini duyurmuştu.

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Popstarla uygunsuz görüntüleri ifşa olmuştu! Finlandiya Başbakanı Sanna Marin’den flaş karar!

2 Nisan'daki seçimleri üçüncü sırada tamamlayarak Ulusal Koalisyon Partisi lideri Petteri Orpo'ya başbakanlık yolunun açılmasına neden olan Marin, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında kariyerine milletvekili olarak devam edeceğini ifade etmişti.

Popstarla uygunsuz görüntüleri ifşa olmuştu! Finlandiya Başbakanı Sanna Marin’den flaş karar!

Kendisine yönelik desteğin azalmasındaki en büyük neden olarak ise Marin'in gece hayatı görülüyordu.

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Popstarla uygunsuz görüntüleri ifşa olmuştu! Finlandiya Başbakanı Sanna Marin’den flaş karar!

Seçmenler için güven vermeyen bir imaj çizen Marin, geçtiğimiz Ağustos ayında ülkenin ünlü popstarı Olavi Uusivirta ile oldukça samimi bir şekilde görüntülenen Marin, siyasi hayatından sonra evliliğini de bitirme kararı aldı.

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