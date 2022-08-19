Dünya Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'i konuşuyor: Basına sızdırılan video sonrası harekete geçti | Video
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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin son dönemlerde sosyal medyada ortaya çıkan görüntüleri ile gündem olmaya devam ediyor. 36 yaşındaki başbakanın parti görüntüleri basına sızmıştı. Büyük tepki toplayan görüntülerin ardından Marin uyuşturucu testi için harekete geçti...