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ilçe merkezini kaplayan tünel sistemi ortaya çıkarıldı

Barış Pınarı Harekatı'nda YPG/PKK'dan kurtarılan Resulayn ilçesinde teröristlerin kazdığı tünel görüntülendi. AA'nın ulaştığı kayıtlarda tünelin Türkiye sınırına açıldığı görüldü.

Giriş Tarihi: 21.10.2019 14:37 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 14:39
Resulayn ilçe merkezini kaplayan tünel sistemi ortaya çıkarıldı

Anadolu Ajansının (AA) görüntülediği ve merkezini çevreleyen tünelin girişi, bir depo içerisinde yer alıyor.

Resulayn ilçe merkezini kaplayan tünel sistemi ortaya çıkarıldı

Merdivenlerle yerin yaklaşık 13 metre altına inilen tünel, 3 metre yüksekliğe ve 2,5 metre genişliğe sahip.

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Resulayn ilçe merkezini kaplayan tünel sistemi ortaya çıkarıldı

ilçe merkezinden girildiğinde Türkiye sınırına kadar uzanan tünelin yapısı, örümcek ağını andırıyor.

Resulayn ilçe merkezini kaplayan tünel sistemi ortaya çıkarıldı

Tünel, ilçenin farklı yerlerine dağılan kilometrelerce uzunluğundaki kollarıyla birçok girişe sahip.

Resulayn ilçe merkezini kaplayan tünel sistemi ortaya çıkarıldı

Tünelin yapımının sürdüğü, her 10 metrede bir havalandırma, dinlenme alanları içerdiği görüldü.

Resulayn ilçe merkezini kaplayan tünel sistemi ortaya çıkarıldı

DAHA ÖNCE DE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

YPG/PKK, uzun süredir Münbiç, Aynularab (Kobani), Tel Abyad, , Sırrin, Kamışlı ve Malikiyye'de Türkiye'nin olası askeri harekatlarına karşı direnme, sızma ve ani saldırı amacıyla tünel kazıyordu.

Resulayn ilçe merkezini kaplayan tünel sistemi ortaya çıkarıldı

AA, YPG/PKK'nın örgütün Münbiç ve Aynularab ilçelerindeki tünel kazma çalışmalarını Aralık 2018'de ve 15 Nisan 2019'da da görüntülemişti.

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