Giriş Tarihi: 23.03.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024
11:59
Rusya’nın başkenti Moskova’da katliam! Konser salonu baskınında ölü sayısı artıyor: Dehşet veren saldırıda oklar orayı gösterdi!
Son dakika haberleri: Dünya Rusya'dan gelen haberle sarsıldı. Başkent Moskova'da bulunan Crocus Belediye Binası'nda yer alan konser salonuna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıyla eş zamanlı olarak bina ateşe verildi. En az 93 kişi feci şekilde hayatını kaybederken 150'den fazla yaralı olduğu bildirildi. Rus medyası saldırganların görüntüsünü paylaşırken terör saldırısının öncesinde ABD ve İngiltere'nin vatandaşlarına yaptığı uyarı gündeme oturdu. Katliamı DEAŞ üstlenirken 11 kişi gözaltına alındı. Rus kaynaklar gözaltına alınan 11 kişiden 4'ünün saldırıyı gerçekleştiren şahıslar olduğunu belirtti. İşte kanlı terör baskınında tüm yeni gelişmeler...