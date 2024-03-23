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Giriş Tarihi: 23.03.2024 11:25 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 11:59

Rusya’nın başkenti Moskova’da katliam! Konser salonu baskınında ölü sayısı artıyor: Dehşet veren saldırıda oklar orayı gösterdi!

Son dakika haberleri: Dünya Rusya'dan gelen haberle sarsıldı. Başkent Moskova'da bulunan Crocus Belediye Binası'nda yer alan konser salonuna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıyla eş zamanlı olarak bina ateşe verildi. En az 93 kişi feci şekilde hayatını kaybederken 150'den fazla yaralı olduğu bildirildi. Rus medyası saldırganların görüntüsünü paylaşırken terör saldırısının öncesinde ABD ve İngiltere'nin vatandaşlarına yaptığı uyarı gündeme oturdu. Katliamı DEAŞ üstlenirken 11 kişi gözaltına alındı. Rus kaynaklar gözaltına alınan 11 kişiden 4'ünün saldırıyı gerçekleştiren şahıslar olduğunu belirtti. İşte kanlı terör baskınında tüm yeni gelişmeler...

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Rusya’nın başkenti Moskova’da katliam! Konser salonu baskınında ölü sayısı artıyor: Dehşet veren saldırıda oklar orayı gösterdi!

Son dakika haberleri: İki yılı aşkın süredir Ukrayna ile savaşta olan Rusya'da kan donduran bir saldırı gerçekleşti. Başkent Moskova'da bulunan Crocus Belediye Binası'nda yer alan konser salonuna akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. İçinde bulunan yüzlerce kişiyle birlikte ateşe verilen salona giren saldırganlar içeriye silahla ateş açtı. Makineli tüfeklerle gerçekleştirilen olayda saldırganların seyircileri hedef aldığı aktarıldı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da katliam! Konser salonu baskınında ölü sayısı artıyor: Dehşet veren saldırıda oklar orayı gösterdi!

ÖLENLERİN ARASINDA ÇOCUKLAR DA VAR

Kanlı baskında en az 93 kişi hayatını kaybederken 150'den fazla yaralı olduğu bildirildi. Yaralılar arasında bulunan durumu ağır vatandaşların hayatını kaybetmesiyle bilançonun yükselmesinin beklendiği bildirildi. Rusya tarihinin en kanlı terör olaylarından biri olduğu söylenen katliamın ayrıntıları da gün yüzüne çıkmaya başladı.

Moskova'da konser salonunda saldırıdan yeni görüntüler

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Rusya’nın başkenti Moskova’da katliam! Konser salonu baskınında ölü sayısı artıyor: Dehşet veren saldırıda oklar orayı gösterdi!

TÜM GÖRÜNTÜLERE EL KONDU

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Picnic müzik grubunun konseri sırasında meydana gelen silahlı terör saldırısında hayatını kaybedenlerin arasında çocukların da bulunduğunu açıkladı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da katliam! Konser salonu baskınında ölü sayısı artıyor: Dehşet veren saldırıda oklar orayı gösterdi!

Acil Durumlar Bakanlığı, saldırıyla birlikte başlayan yangına 130 ekibin gece boyunca müdahale ettiğini vurguladı. Moskova Bölgesi sağlık yetkilileri, yaralıların hangi hastanelerde tedavi gördüğüne dair isim listesi yayınladı.

Rusya’nın başkenti Moskova’da katliam! Konser salonu baskınında ölü sayısı artıyor: Dehşet veren saldırıda oklar orayı gösterdi!

Hayatını kaybedenlerin cesetlerinin incelendiği aktarılan açıklamada, "Terör saldırısı sonucu 60'tan fazla kişinin öldüğü tespit edildi. Ne yazık ki kurbanların sayısı artabilir." ifadeleri kullanıldı. Olay yerindeki silah ve mühimmat dahil bütün delillerin hepsine el konulduğu, genetik, balistik ve parmak izi incelemelerinin yürütüldüğü belirtilen açıklamada, bütün kamera görüntülerine el konulduğu ve incelendiği ifade edildi.

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