Rusya’nın başkenti Moskova’da katliam! Konser salonu baskınında ölü sayısı artıyor: Dehşet veren saldırıda oklar orayı gösterdi!

ÖLENLERİN ARASINDA ÇOCUKLAR DA VAR

Kanlı baskında en az 93 kişi hayatını kaybederken 150'den fazla yaralı olduğu bildirildi. Yaralılar arasında bulunan durumu ağır vatandaşların hayatını kaybetmesiyle bilançonun yükselmesinin beklendiği bildirildi. Rusya tarihinin en kanlı terör olaylarından biri olduğu söylenen katliamın ayrıntıları da gün yüzüne çıkmaya başladı.

Moskova'da konser salonunda saldırıdan yeni görüntüler