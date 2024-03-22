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Moskova'da sliahlı saldırı!

Moskova'da sliahlı saldırı!

22.03.2024 | 21:37

Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir konser salonuna silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda, ölenlerin ve çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.

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