Son dakika | Bir devir resmen sona erdi: Kraliçe Elizabeth’in oğlu Charles kral ilan edildi

İLK KEZ CANLI YAYINLANDI!

Kraliçe 2. Elizabeth tahta çıkarken ve kraliçeliği ilan derken televizyon yayını yapılmamıştı, ancak oğlu Charles tüm dünyanın izlediği bir törenle krallığını ilan etmiş oldu.

"TANRI KRALI KORUSUN" SÖZLERİ

Salonda bulunan aralarında birçok eski başbakanın da bulunduğu kalabalık bu ilanın ardından "Tanrı Kralı korusun" diye bağırdı. Ardından duyuru Başbakan Liz Truss, eşi Konsort Kraliçe Camilla ve Galler Prensi William'ın da aralarında olduğu kişiler tarafından imzalandı.