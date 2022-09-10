Giriş Tarihi: 10.09.2022 11:59
Güncelleme Tarihi: 10.09.2022
12:20
Son dakika | Bir devir resmen sona erdi: Kraliçe Elizabeth'in oğlu Charles kral ilan edildi
Son dakika... Dünya günlerdir Kraliçe Elizabeth'in ölümünü konuşuyor. Tam 70 yıl boyunca tahhta kalan Kraliçe Elizabeth bir rekora imza atmıştı. Kraliçe Elizabeth'İn ölümünün ardından yerine oğlu Charles geçiyor. Ulusal marşlar, madeni paralar, banknotlar,pullar başta olmak üzere birçek şeyin değişeceği süreç bugün resmen başlıyor. Charles resmen hükümdar ilan edildi. Öte yandan o anlar tarihte ilk kez canlı yayınlandı...