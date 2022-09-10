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Haberler Galeri Son dakika | Bir devir resmen sona erdi: Kraliçe Elizabeth'in oğlu Charles kral ilan edildi
Giriş Tarihi: 10.09.2022 11:59 Güncelleme Tarihi: 10.09.2022 12:20

Son dakika | Bir devir resmen sona erdi: Kraliçe Elizabeth'in oğlu Charles kral ilan edildi

Son dakika... Dünya günlerdir Kraliçe Elizabeth'in ölümünü konuşuyor. Tam 70 yıl boyunca tahhta kalan Kraliçe Elizabeth bir rekora imza atmıştı. Kraliçe Elizabeth'İn ölümünün ardından yerine oğlu Charles geçiyor. Ulusal marşlar, madeni paralar, banknotlar,pullar başta olmak üzere birçek şeyin değişeceği süreç bugün resmen başlıyor. Charles resmen hükümdar ilan edildi. Öte yandan o anlar tarihte ilk kez canlı yayınlandı...

Son dakika | Bir devir resmen sona erdi: Kraliçe Elizabeth’in oğlu Charles kral ilan edildi

Son dakika... İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth geçtiğimiz gün, İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayata gözlerini yumdu. Kraliçe'nin ölümünün ardından İngiltere yasa boğulurken Kraliçe Elizabeth'in oğlu Charles otomatik olarak Kral oldu. Ancak resmi olarak tahta geçmesi bugün gerçekleşiyor...

Son dakika | Bir devir resmen sona erdi: Kraliçe Elizabeth’in oğlu Charles kral ilan edildi

İngiltere Kralı 3. Charles, Kraliçe Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından Buckingham Sarayın'nda dün ilk kez halka sesleniş konuşması yaptı. Kral Charles, "William'ı Galler Prensi ilan etmekten gurur duyuyorum. Taziyeler adına tüm ailem adına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. Kraliçe Elizabeth'ın anısını anmak istediğini belirten Charles, " Hizmetle geçen hayatını onurlandırmak istiyorum" dedi.

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Son dakika | Bir devir resmen sona erdi: Kraliçe Elizabeth’in oğlu Charles kral ilan edildi

TAHTIN YENİ SAHİBİ KRAL CHARLES

Eski Galler Prensi Bugün resmen kral ilan edildi. St James Sarayı'nda düzenlenen törene III. Charles'ın oğlu Galler Prensi William da katıldı.

Son dakika | Bir devir resmen sona erdi: Kraliçe Elizabeth’in oğlu Charles kral ilan edildi

26 SAAT BOYUNCA!

Aynı anda Londra Kulesi'nden 62 pare top atışı yapılacak. Yaklaşık bir saat sürecek olan törenin ardından, III. Charles'ın hükümdarlık ilanı sarayın balkonundan okunacak. Bayraklar 26 saat boyunca yeniden göndere çekilecek, bu sürenin sonunda yeniden yarıya indirilecek.

Kral III. Charles Başbakan Liz Truss ve kabine üyeleriyle bir araya gelecek.

Son dakika | Bir devir resmen sona erdi: Kraliçe Elizabeth’in oğlu Charles kral ilan edildi

İLK KEZ CANLI YAYINLANDI!

Kraliçe 2. Elizabeth tahta çıkarken ve kraliçeliği ilan derken televizyon yayını yapılmamıştı, ancak oğlu Charles tüm dünyanın izlediği bir törenle krallığını ilan etmiş oldu.

"TANRI KRALI KORUSUN" SÖZLERİ

Salonda bulunan aralarında birçok eski başbakanın da bulunduğu kalabalık bu ilanın ardından "Tanrı Kralı korusun" diye bağırdı. Ardından duyuru Başbakan Liz Truss, eşi Konsort Kraliçe Camilla ve Galler Prensi William'ın da aralarında olduğu kişiler tarafından imzalandı.

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