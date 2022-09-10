Son Dakika: Bir devir resmen sona erdi! Kraliçe Elizabeth'in oğlu Charles kral ilan edildi | Video
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Son dakika haberi: Dünya günlerdir Kraliçe Elizabeth'in ölümünü konuşuyor. Tam 70 yıl boyunca tahta kalan Kraliçe Elizabeth bir rekora imza atmıştı. Kraliçe Elizabeth'İn ölümünün ardından yerine oğlu Charles geçiyor. Ulusal marşlar, madeni paralar, banknotlar,pullar başta olmak üzere birçek şeyin değişeceği süreç bugün resmen başlıyor. Charles resmen hükümdar ilan edildi. Öte yandan o anlar tarihte ilk kez canlı yayınlandı...