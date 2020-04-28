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Haberler Galeri SON DAKİKA! Dünya bunu konuşuyor! Pentagon resmen "UFO" görüntülerini yayınladı!

SON DAKİKA! Dünya bunu konuşuyor! resmen "" görüntülerini yayınladı!

Son dakika haber! Dünya bunu konuşuyor! 2004 ve 2015 yılları arasında kaydedilen "" görüntülerini resmen yayınladı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), geçmiş yıllarda donanma pilotlarının görev sırasında karşılaştıklarında kayda aldıkları, tanımlanamayan uçan nesnelere (UFO) ilişkin görüntüleri resmen yayınladı. İşte son dakika geçilen o görüntülerden kareler...

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 28.04.2020 07:06 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 08:02
SON DAKİKA! Dünya bunu konuşuyor! Pentagon resmen UFO görüntülerini yayınladı!

Son dakika haber: 2004 ve 2015 yılları arasında kaydedilen "" görüntülerini resmen yayınladı.

SON DAKİKA! Dünya bunu konuşuyor! Pentagon resmen UFO görüntülerini yayınladı!

, daha önce özel bir şirket tarafından yayınlanan UFO olduğu iddia edilen görüntüleri resmi olarak paylaşarak görüntülerdeki uçan cisimleri "tanımlanamayan uçan nesneler" olarak adlandırdı.

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SON DAKİKA! Dünya bunu konuşuyor! Pentagon resmen UFO görüntülerini yayınladı!

sözcüsü Sue Gough'a göre, videolardan biri 2004'te, diğer ikisi Ocak 2015'te kaydedildi.

SON DAKİKA! Dünya bunu konuşuyor! Pentagon resmen UFO görüntülerini yayınladı!

Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri, daha önce de internette dolaşan ve tanımlanamayan uçan nesnelere ait olduğu öne sürülen videoların gerçek olduğunu kabul etmişti.

SON DAKİKA! Dünya bunu konuşuyor! Pentagon resmen UFO görüntülerini yayınladı!

İşte o görüntüler...

ABD Pentagon dünyayı şoke eden UFO görüntülerini yayınladı | Video

SON DAKİKA! Dünya bunu konuşuyor! Pentagon resmen UFO görüntülerini yayınladı!
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SON DAKİKA! Dünya bunu konuşuyor! Pentagon resmen UFO görüntülerini yayınladı!
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