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SON DAKİKA! Dünya bunu konuşuyor! Pentagon resmen "UFO" görüntülerini yayınladı!
Son dakika haber! Dünya bunu konuşuyor! Pentagon 2004 ve 2015 yılları arasında kaydedilen "UFO" görüntülerini resmen yayınladı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), geçmiş yıllarda donanma pilotlarının görev sırasında karşılaştıklarında kayda aldıkları, tanımlanamayan uçan nesnelere (UFO) ilişkin görüntüleri resmen yayınladı. İşte son dakika geçilen o görüntülerden kareler...