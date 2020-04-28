ABD Pentagon dünyayı şoke eden UFO görüntülerini yayınladı | Video
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ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un yayınladığı UFO görüntüleri şoke etti! Pentagon'un yayınladığı UFO görüntülerinde; ABD Deniz Kuvvetleri savaş pilotlarının peşlerine düştükleri UFO'lara radar kilidi atmaya çalıştıkları fakat UFO'ların yüksek sürat ve manevra kabiliyeti karşısında oldukça zorlandıkları görülüyor.
Son dakika: ABD dünyayı şoke eden UFO görüntülerini ilk kez yayınlandı! 'Pentagon, uzaylıların varlığını...' | Video