Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika...Akdeniz'de sular ısınıyor! Türk Taarruz helikopterleri Yunan adasının karşısında!

Son dakika...'de sular ısınıyor! Taarruz helikopterleri Yunan adasının karşısında!

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin 'de faaliyete geçmesi 'ı korkuttu. Yunan hücumbotu Meis Adası önüne yanaştı iddiasını ardından Silahlı Kuvvetleri'ne ait silahlı taarruz helikopterleri devriye uçuşuna başladı.İşte son dakika haberin detayları...

Giriş Tarihi: 11.08.2020 11:56 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 12:54
Son dakika...Akdeniz'de sular ısınıyor! Türk Taarruz helikopterleri Yunan adasının karşısında!

'de tansiyon yükselmeye devam ediyor. Oruç reis gemisinin faaliyete geçmesiyle birlikte donanmasında panik yaşanmaya başladı. İşte ısınan sularda yaşanan son gelişmeler...

Son dakika...Akdeniz'de sular ısınıyor! Türk Taarruz helikopterleri Yunan adasının karşısında!

Oruç reis sismik araştırma gemisi, yeni navtex ilan edilmesinin ardından kıbrıs'ın güneybatı açığındaki bölgeye ulaşırken, hücumbotu antalya'nın kaş ilçesi önüne, yunan hücumbotu ise meis adası önüne demirledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika...Akdeniz'de sular ısınıyor! Türk Taarruz helikopterleri Yunan adasının karşısında!

KAŞ'TA HELİKOPTERLER TUR ATIYOR

Türkiye'nin yeni NAVTEX ilan etmesinin ardından dün Antalya açıklarından demir alan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, 'de arama çalışması yapacağı alana doğru hareket etti. Oruç Reis, Kıbrıs'ın güneybatı açığındaki bölgeye ulaşırken, bugün sabah saatlerinde ise hücumbotunun Kaş ilçesi Limanağzı bölgesi önlerine, Yunan hücumbotunun ise Meis Adası önüne demir attığı görüldü. 3 Türk askeri helikopteriyle de bölgede zaman zaman uçuş yapıldı.

Son dakika | Yunan hücumbotu iddiası ardından flaş gelişme! Türk taarruz helikopterleri Yunan adasının karşısında... | Video

Son dakika...Akdeniz'de sular ısınıyor! Türk Taarruz helikopterleri Yunan adasının karşısında!

Türkiye, 'ın Mısır'la yaptığı deniz yetki sınırlandırma anlaşmasının ardından Oruç Reis araştırma gemisinin sismik çalışmalar için 'e açılacağını, Pazartesi günü yayımladığı bir NAVTEX ile duyurmuştu.

Son dakika...Akdeniz'de sular ısınıyor! Türk Taarruz helikopterleri Yunan adasının karşısında!

İKİ SAVAŞ GEMİSİ EŞLİK EDECEK
10-23 Ağustos arası geçerli olacak NAVTEX kapsamında, Silahlı Kuvvetleri'ne ait iki savaş gemisi de Oruç Reis'e eşlik edecek.

Son dakika...Akdeniz'de sular ısınıyor! Türk Taarruz helikopterleri Yunan adasının karşısında!

da aynı gün aynı bölge için NAVTEX ilan etti ve Türkiye'nin duyurusunun yasa dışı olduğunu kaydetti.

Son dakika...Akdeniz'de sular ısınıyor! Türk Taarruz helikopterleri Yunan adasının karşısında!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, MTA Oruç Reis sismik araştırma gemisinin, 'deki yeni görevi için Antalya'dan demir alarak, çalışma yapacağı alana ulaştığını açıkladı.

SON DAKİKA