Son dakika...Akdeniz'de sular ısınıyor! Türk Taarruz helikopterleri Yunan adasının karşısında!

KAŞ'TA HELİKOPTERLER TUR ATIYOR

Türkiye'nin yeni NAVTEX ilan etmesinin ardından dün Antalya açıklarından demir alan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Akdeniz'de arama çalışması yapacağı alana doğru hareket etti. Oruç Reis, Kıbrıs'ın güneybatı açığındaki bölgeye ulaşırken, bugün sabah saatlerinde ise Türk hücumbotunun Kaş ilçesi Limanağzı bölgesi önlerine, Yunan hücumbotunun ise Meis Adası önüne demir attığı görüldü. 3 Türk askeri helikopteriyle de bölgede zaman zaman uçuş yapıldı.

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