Son dakika | Yunan hücumbotu iddiası ardından flaş gelişme! Türk taarruz helikopterleri Yunan adasının karşısında... | Video
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Son Dakika Haberi | Akdeniz'de Türkiye'den yeni NAVTEX ilanı | Video 10.08.2020 | 11:06
Son dakika haberi... Türkiye'nin ilan ettiği NAVTEX ile paniğe kapılan Yunanistan'a yeni sürpriz! Antalya Kaş açıklarındaki Meis adasına Yunan hücumbotu yanaştı iddiasını ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait silahlı taarruz helikopterleri devriye uçuşuna başladı.