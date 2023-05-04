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Giriş Tarihi: 04.05.2023 15:49 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 17:03

TCG Anadolu, Cenk ve Tayfun füzeleri Yunanistan'ın uykularını kaçırdı: Yunan basınından skandal çağrı...

Türk savunma sanayii hızla gelişirken Yunan basını da her detayı gündemine taşıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bize "yapamazsınız" diyenleri, "başaramazsınız" diyenleri, daha ilk adımda ayağımıza çelme takanları mücadelemizde hüsrana uğrattık." sözleri ile son 40 günde yapılan gelişmeleri duyurmuştu. Yunan basını ise TCG Anadolu'nun rotasından, Cenk ve Tayfın füzelerine kadar Türkiye'deki son gelişmeleri gündemine aldı. Yunan hükümetine skandal bir çağrıda bulundu.

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TCG Anadolu, Cenk ve Tayfun füzeleri Yunanistan’ın uykularını kaçırdı: Yunan basınından skandal çağrı...

Yunanistan basını Türkiye'de yaşanan gelişmeleri anbean takip ediyor. TCG Anadolu'nun İzmir'e demir atmasıyla bir sonraki rotasının ne olacağını gündemine alan Yunan basını Cenk ve Tayfun füzelerine kadar çok sayıda konuyu manşetine taşıdı. Yunan hükümetine skandal bir çağrıda bulundu.

TCG Anadolu, Cenk ve Tayfun füzeleri Yunanistan’ın uykularını kaçırdı: Yunan basınından skandal çağrı...

TCG Anadolu'nun yeni hedefinin ne olacağını gündemine alan Yunan basını Analist Stelios Fenekos'un sözlerine dikkat çekti.

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TCG Anadolu, Cenk ve Tayfun füzeleri Yunanistan’ın uykularını kaçırdı: Yunan basınından skandal çağrı...

TCG Anadolu'nun 'Ufuk Ötesine' de gidebileceğini söyleyen Fenekos, bunun NATO için değerli olabileceği, Türk donanması için de bir dönüşüm faktörü olabileceğini dile getirdi.

TCG Anadolu, Cenk ve Tayfun füzeleri Yunanistan’ın uykularını kaçırdı: Yunan basınından skandal çağrı...

Türk Donanması'a karşılık verebilmek için siyasi ve stratejik olarak dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

TCG Anadolu, Cenk ve Tayfun füzeleri Yunanistan’ın uykularını kaçırdı: Yunan basınından skandal çağrı...

Pentapostagma ise Ege'de Yunanistan'ın hamlelerinin neler olması gerektiği yazıldı.

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