Giriş Tarihi: 04.05.2023 15:49
Güncelleme Tarihi: 04.05.2023
17:03
TCG Anadolu, Cenk ve Tayfun füzeleri Yunanistan'ın uykularını kaçırdı: Yunan basınından skandal çağrı...
Türk savunma sanayii hızla gelişirken Yunan basını da her detayı gündemine taşıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bize "yapamazsınız" diyenleri, "başaramazsınız" diyenleri, daha ilk adımda ayağımıza çelme takanları mücadelemizde hüsrana uğrattık." sözleri ile son 40 günde yapılan gelişmeleri duyurmuştu. Yunan basını ise TCG Anadolu'nun rotasından, Cenk ve Tayfın füzelerine kadar Türkiye'deki son gelişmeleri gündemine aldı. Yunan hükümetine skandal bir çağrıda bulundu.