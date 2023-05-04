TCG Anadolu, Cenk ve Tayfun füzeleri Yunanistan’ın uykularını kaçırdı: Yunan basınından skandal çağrı...

Yunanistan basını Türkiye'de yaşanan gelişmeleri anbean takip ediyor. TCG Anadolu'nun İzmir'e demir atmasıyla bir sonraki rotasının ne olacağını gündemine alan Yunan basını Cenk ve Tayfun füzelerine kadar çok sayıda konuyu manşetine taşıdı. Yunan hükümetine skandal bir çağrıda bulundu.