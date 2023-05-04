Yağmurlu havaya rağmen TCG Anadolu'ya İzmir'de yoğun ilgi | Video

Dünyanın ilk SİHA gemisi, Türkiye'nin de en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, İzmir ziyaretinin ikinci gününde de vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yağmurlu havaya rağmen gemiyi ve içindekileri görmek için uzun kuyruklar oluşturan İzmirliler, duygu dolu anlar yaşadılar.