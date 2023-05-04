Video Yaşam Yağmurlu havaya rağmen TCG Anadolu'ya İzmir'de yoğun ilgi | Video
Yağmurlu havaya rağmen TCG Anadolu'ya İzmir'de yoğun ilgi | Video

Yağmurlu havaya rağmen TCG Anadolu'ya İzmir'de yoğun ilgi | Video

04.05.2023 | 16:42

Dünyanın ilk SİHA gemisi, Türkiye'nin de en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, İzmir ziyaretinin ikinci gününde de vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yağmurlu havaya rağmen gemiyi ve içindekileri görmek için uzun kuyruklar oluşturan İzmirliler, duygu dolu anlar yaşadılar.

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